D’Ieteren subit de plein fouet les dégradations du marché automobile

Alerte générale chez D'Ieteren Automotive. La branche dédiée au commerce de véhicules a enregistré des résultats négatifs au premier semestre 2026 au point de faire vaciller le groupe belge aux multiples activités. Dans le rapport rendu public le 9 septembre 2026, D'Ieteren Group a fait part de chutes notables des ventes et du chiffre d'affaires.

Prenons d'abord la performance commerciale du groupe de distribution automobile. Dans un contexte de marché belge des véhicules neufs en repli de 2,4 %, à 225 107 unités au terme du premier semestre 2026, D'Ieteren Automotive a vu ses livraisons décliner de 8,3 %, à 48 637 VN.

De fait, sous la pression de la concurrence accrue, l'historique importateur des marques du groupe Volkswagen a perdu 153 points de base pour revenir à une part de marché de 21,5 %. Le carnet de commandes, épais de 25 000 bons à la fin du mois de juin, laissait peu d'espoir quant à un regain de poids pour la filiale du groupe de distribution familial.

Le VN et le VO rapportent moins, l'après-vente augmente

Une situation qui a mis le bilan financier à mal. Le chiffre d'affaires cumulé au premier semestre a fondu de 10,8 % d'une année à l'autre. D'Ieteren Automotive rapporte un total de 2,268 milliards d'euros. Un effet négatif amplifié non seulement par la baisse des volumes de vente, mais aussi par la dégradation du mix produit et des prix facturés.

Ce constat vaut tout autant pour une autre activité de la filiale. D'Ieteren Automotive a en effet enregistré un déclin du chiffre d'affaires tiré des voitures d'occasion, qui est passé de 151,5 à 146,7 millions d'euros entre les premiers semestres 2025 et 2026.

En revanche, à défaut de renouveler, les clients entretiennent. Au point que les ateliers ont facturé pour 46,7 millions d'euros, soit 4,5 % de plus sur un an. En parallèle, le commerce de pièces détachées a généré 5,8 % de revenus supplémentaires, à 183 millions d'euros.

Outre la baisse du chiffre d'affaires, la rentabilité a souffert du resserrement des marges de distribution et d'un effet de levier opérationnel négatif, particulièrement marqué au niveau des opérations propres de vente au détail. La marge opérationnelle reflète ce phénomène : elle plonge à 2,1 % contre 4,5 % en 2025.

Près de 350 emplois sur la sellette

Alors que le résultat opérationnel chez D'Ieteren Automotive s'affichait en positif, à 106,3 millions d'euros au premier semestre 2025, il a basculé dans le rouge cette année. Le groupe mentionne une perte de 2,9 millions d'euros. Le résultat avant impôts a coulé à -14,1 millions d'euros et -36,4 millions d'euros (-66,7 %) hors éléments d’ajustement, notamment une dépréciation de 47,2 millions d'euros.

La direction n'a pas attendu la publication des résultats semestriels pour prendre la parole. Le 3 septembre dernier, elle a annoncé au conseil de l'entreprise son intention de mettre en place un plan de transformation. Il est destiné à adapter la filiale aux mutations du marché automobile qui ne relèvent plus de l'épisodique.

En conséquence, alors qu'aucun signe de rebond ne se profile à l'horizon pour D'Ieteren Automotive, la direction envisage un plan qui pourrait conduire à la suppression de près de 344 emplois. Et la ligne de dette financière nette, passée de 259,5 millions d'euros au 31 décembre 2025 à 409 millions d'euros au 30 juin 2026, limite drastiquement le champ d'action.