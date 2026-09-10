D'Ieteren Group : Eric Machiels succédera à Francis Deprez à la présidence

Après dix ans de pouvoir chez D'Ieteren, Francis Deprez va passer la main. Par voie de communiqué, le groupe belge a officialisé, le 9 septembre 2026, la fin de mandat de l'actuel président. Il sera remplacé par Eric Machiels à partir de décembre prochain.

Entre-temps les deux hommes vont collaborer pour assurer la passation. Francis Deprez a rejoint D’Ieteren Group en 2016 en tant que membre du comité exécutif et exerce la fonction de CEO depuis 2019. Eric Machiels rejoint tout juste l'entreprise. Il arrive de chez Omers, où il exerçait le rôle de directeur général.

Sous la direction de Francis Deprez, le groupe familial, qui commercialise entre autres des véhicules, des pièces de rechange et des solutions de mobilité, a enregistré des résultats historiques, comme il est rappelé dans le communiqué de presse. Le président sortant a notamment mené le développement et l’élargissement du portefeuille d’activités, mais également renforcé la position du groupe auprès des partenaires.

Eric Machiels conduira D’Ieteren Group dans une nouvelle phase de croissance et de développement. Il lui sera demandé de renforcer les capacités de la société familiale bicentenaire en matière d’investissement et d’allocation du capital, afin de créer un projet pérenne à long terme.

Nicolas D’Ieteren conserve son fauteuil de président du conseil d’administration. Sans omettre de remercier Francis Deprez pour ses dix ans de service, il salue le profil du futur homme fort de l'organisation. "Son parcours international, à la fois comme dirigeant d’entreprise et professionnel de l’investissement, contribuera à l’ambition de D’Ieteren Group de renforcer la position de leadership de ses entreprises et de créer une valeur durable", a-t-il commenté.