Autobiz place Paolo Valenti et David Rojas Higuera à la tête de ses filiales européennes

L'état-major d'Autobiz se renforce. L'éditeur de solutions pour l'analyse de marché et le commerce de véhicules d'occasion a officialisé, le 8 septembre 2026, la nomination de Paolo Valenti et de David Rojas Higuera à des postes clés de l'organisation.

Le premier signe son retour dans l'entreprise en qualité de responsable des ventes corporate et internationales. À ce titre, Paolo Valenti dirigera notamment l'activité d'Autobiz en France, en Allemagne et en Italie. Pour mémoire, entre 2017 et 2020, il tenait les rênes de la division BtoB pour le groupe avant de passer chez Finzr notamment.

Quant au second, le groupe Autobiz lui donne les clés des territoires ibériques. David Rojas Higuera, qui travaillait pour Indicata en Espagne depuis 2024, est ainsi nommé responsable des filiales espagnole et portugaise d'Autobiz. Il dirigera les équipes depuis un bureau situé à Madrid (Espagne).

Paolo Valenti et David Rojas Higuera reporteront directement à Emmanuel Labi qui demeure président d'Autobiz. Et ce dernier de commenter : "Nous souhaitons associer un solide leadership local à une meilleure coordination à l’échelle européenne […] Leur nomination au sein de notre comité de direction reflète l’importance stratégique de nos ambitions de croissance en Europe".