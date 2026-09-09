Un mois d'août 2026 de mauvaise facture pour les professionnels du véhicule d'occasion

Nouvelle alerte pour les distributeurs de voitures d'occasion tricolores. Selon AAA Data, le canal BtoC a plongé bien plus violemment que le marché français, en août 2026. Tandis que le total des reventes a diminué de 4,8 %, à 356 008 transactions, les professionnels n'ont cumulé que 132 754 remises à la route, soit 8,8 % de moins que l'an passé.

Cette contre-performance des professionnels est d'autant plus inquiétante qu'août 2026 comptait un jour ouvré de plus qu'août 2025 (21 jours, précisément). À périmètre comparable, le marché national affiche en réalité un repli de 9,3 %. Un coup d'arrêt aux allures de surprise pour certains des revendeurs qui entretenaient l'espoir d'une meilleure performance compte tenu de la qualité des stocks.

Le bilan après huit mois d'activité demeure alors négatif. Le retard pris par le canal professionnel par rapport à l'année 2025 s'établit désormais à -7,9 % (à 1,364 million d'unités). Une faiblesse des volumes conduisant à une montée de tension dans les points de vente au moment où les Français reprennent le chemin du travail.

La fracture asymétrique entre professionnels et particuliers

Les chiffres d'août 2026 révèlent une situation asymétrique préoccupante car, à l'inverse, le canal du particulier à particulier fait preuve d'une résilience. Il a limité sa baisse mensuelle à 2,1 % (212 923 transactions), ce qui lui confère une part hégémonique de 59,8 % du marché national.

Où se trouvent alors les relais de croissance aujourd'hui pour les enseignes ? Uniquement dans les véhicules très âgés. Et Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France, ne manque pas de le souligner dans son analyse des statistiques du mois : "Les acheteurs sont à la recherche de voitures de moins en moins chères, mais de plus en plus âgées". Le segment des voitures de 16 ans et plus est en effet le seul en hausse sur le mois, enregistrant une progression de 2,6 % pour s'établir à 122 379 transactions, soit plus du tiers du marché global (34,4 %).

Or, ce segment reste structurellement inexploitable pour les distributeurs. Sous enseignes, les ventes sur la tranche des plus de 16 ans ont reculé de 5,2 % en août, à seulement 18 151 unités. Pendant ce temps, les transactions ont bondi de 4,1 % sur le canal CtoC, pour s'établir à 103 614 unités.

Le contournement inédit sur les occasions récentes

Le signal d'alarme le plus grave concerne la perte de terrain sur le marché des véhicules récents (moins de 2 ans), historiquement chasse gardée des réseaux de professionnels. Les concessionnaires et marchands ont subi une baisse de 13,3 % des volumes de VO de moins d'un an (10 986 ventes) et de 11,4 % sur le créneau du 1-2 ans (11 100 unités). Alors que dans le même temps, sur le canal du CtoC, ces segments ont respectivement enregistré +4,5 % (3 615 reventes) et +6,7 % (2 465 reventes).

Mais il ne faut pas non plus mettre de côté le fait que, d'une manière générale, ce mois d'août a été le plus calme jamais enregistré depuis au moins seize ans pour le marché des voitures d'occasion. Les professionnels n'ont donc fait qu'endurer une conjoncture historiquement défavorable.