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Arkea Financement & Services devient le partenaire du réseau VPN

Publié le 2 septembre 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
Arkea Financements & Services (AFS) renforce sa présence dans la distribution automobile. La filiale du Crédit Mutuel Arkea a été choisie par VPN Autos pour devenir le partenaire financier de l’enseigne spécialisée dans les véhicules d’occasion récents.
VPN et Arkea financement
Arkea Financements & Services (AFS) a été choisie par VPN Autos pour devenir le partenaire financier de l’enseigne spécialisée dans les véhicules d’occasion récents. ©JA-Gredy Raffin

Arkea Financements & Services (AFS) poursuit son développement dans le financement automobile. La filiale du Crédit Mutuel Arkea a été choisie par VPN Autos pour accompagner les ventes de véhicules de l’enseigne, spécialisée dans les modèles d’occasion récents.

 

"Nous sommes devenus le partenaire financier des sites détenus en propre à Bordeaux, mais également de l’ensemble du réseau VPN Autos", annonce Grégory Tinon, directeur des marchés auto, moto et loisirs d’Arkéa Financements & Services.

 

L’établissement succède à CGI Finance, qui accompagnait l’enseigne depuis de nombreuses années. VPN Autos revendique aujourd’hui plus de 35 centres en France et devrait franchir le cap des 40 sites d'ici la fin de l'année. L’enseigne, qui appartient au groupe Sipa, fonctionne selon un modèle d’affiliation et non de franchise. Ses membres restent donc juridiquement indépendants et libres de choisir leurs partenaires financiers. Mais selon Grégory Tinon, entre 80 et 90 % du réseau a déjà basculé vers ce partenariat.

 

Un terrain favorable à la LOA

 

Le positionnement de VPN Autos présente un intérêt particulier pour le financeur. "Le véhicule presque neuf est au cœur du positionnement du réseau. Nous pouvons donc proposer de la LOA et différents produits de financement", souligne Grégory Tinon.

 

VPN Autos affiche des ambitions XXL pour le marché du VO

 

Cette signature intervient quelques mois après le lancement par Arkea Financements & Services de sa première offre de LLD. Depuis le 30 mars 2026, la société dispose ainsi d’une gamme couvrant le crédit, la LOA et la LLD. Elle peut désormais répondre plus largement aux besoins des groupes et réseaux de distribution. Dès janvier 2027, une offre de LLD VO devrait même compléter le catalogue.

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