Financement automobile : la LOA dépasse le crédit dans l’occasion

Le rebond observé en juin 2026 n’aura pas permis de redresser totalement la barre. Selon les données de l’Association française des sociétés financières (ASF), les financements consacrés aux voitures neuves et d’occasion ont représenté 7,768 milliards d’euros au premier semestre 2026. Un montant en baisse de 1,7 % par rapport à la même période de 2025.

Les deux marchés ne suivent cependant pas exactement la même trajectoire. Le financement des véhicules neufs se stabilise progressivement, alors que celui des voitures d’occasion reste plus nettement orienté à la baisse.

Le financement du neuf rebondit en juin

Après deux mois consécutifs de recul, les financements de voitures neuves ont progressé de 7,3 % en juin 2026. Leur croissance atteint 1,5 % sur l’ensemble du deuxième trimestre 2026. Ce redressement reste néanmoins insuffisant pour compenser les résultats du début de l’année. Au premier semestre 2026, les financements de véhicules neufs ont totalisé 5,012 milliards d’euros, soit une baisse de 0,7 % sur un an.

Dans le détail, les deux principales formules de financement évoluent de manière opposée. La location avec option d’achat (LOA), qui concentre l’essentiel de l’activité, a représenté 4,547 milliards d’euros au cours des six premiers mois de l’année. Ce montant recule de 1,9 %.

À l’inverse, le crédit affecté retrouve une dynamique beaucoup plus favorable. Sa production a atteint 465 millions d’euros depuis janvier, en hausse de 12,9 %. Cette accélération s’est confirmée en juin, avec une progression de 26,8 %, après cinq mois consécutifs de croissance. Le crédit affecté reste très minoritaire dans le financement du neuf, mais sa reprise contraste avec le léger essoufflement de la LOA.

La LOA progresse fortement dans l’occasion

Le financement des voitures d’occasion demeure davantage sous pression. Sa production s’est élevée à 2,756 milliards d’euros au premier semestre, en recul de 3,6 %. Le mois de juin a toutefois apporté un premier signe d’amélioration. Après trois mois de baisse, l’activité a progressé de 1,8 %. Elle reste néanmoins en repli de 3,1 % sur l’ensemble du deuxième trimestre. Par comparaison, les transactions de voitures d'occasion ont régressé de 4 % dans la même période.

Là encore, les écarts sont importants selon les modes de financement. La LOA continue de gagner du terrain sur le marché de l’occasion. Elle affiche une hausse de 10,6 % en juin et de 7,5 % au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, sa production atteint 1,393 milliard d’euros, soit une progression de 7 %.

Cette croissance ne permet cependant pas de compenser la chute du crédit affecté. Ce dernier a représenté 1,363 milliard d’euros au premier semestre, en baisse de 12,4 %. Son recul atteint encore 5,7 % en juin et 12,1 % au deuxième trimestre.

Ces résultats font apparaître deux évolutions distinctes. Sur le marché du neuf, la LOA demeure largement dominante, mais le crédit affecté connaît un net regain depuis le début de l’année. Dans l’occasion, c’est au contraire la LOA qui progresse, au détriment du financement classique.

Toutes catégories automobiles confondues, la production de crédits affectés a atteint 1,969 milliard d’euros au premier semestre, en légère hausse de 0,1 %. Les opérations de LOA ont également progressé de 0,1 %, à 5,940 milliards d’euros.