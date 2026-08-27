Véhicules autonomes : comment piloter des flottes sans conducteur ?

Tribune - Les véhicules autonomes arrivent sur les routes européennes, faisant émerger un nouveau défi : piloter efficacement des flottes sans conducteur. Télématique, données et maintenance deviennent ainsi les clés de leur performance et de leur rentabilité.

François Denis, associate vice-president EMEA chez Geotab. ©Geotab

Les véhicules autonomes ne relèvent plus de la prospective. Déjà déployés commercialement dans certaines villes américaines, les robotaxis font aussi leur apparition sur les routes européennes, à Hambourg (Allemagne), Londres (Angleterre), Zurich (Suisse) ou encore Madrid (Espagne). Avec l’initiative ADACities, la Commission européenne vise par ailleurs des flottes d’au moins 100 véhicules autonomes dans plusieurs villes du continent d’ici 2030.

Alors que le défi technologique de la conduite autonome progresse rapidement, un autre se dessine : comment exploiter des centaines, voire des milliers de véhicules sans conducteur de manière efficace et rentable ? Coordonner une flotte entière devient un défi d’intelligence opérationnelle que les gestionnaires doivent encore appréhender.

Le conducteur disparaît, pas les enjeux de gestion de flotte

Une flotte autonome conserve les mêmes besoins fondamentaux qu’une flotte traditionnelle : suivi de l’état des véhicules, maintenance, gestion de leur utilisation, optimisation des trajets et sécurité. L’absence de conducteur crée même une difficulté supplémentaire : celui-ci constituait jusqu’ici une source d’information, capable de remarquer un voyant, d’entendre un bruit inhabituel ou de signaler une anomalie.

Sans personne à bord, le gestionnaire doit donc disposer à distance d’informations fiables et suffisamment précises pour connaître en permanence l’état réel de ses véhicules. C’est ici que la télématique devient essentielle. Si le système de conduite automatisée, ou ADS (Automated Driving System), permet au véhicule de gérer la conduite, la télématique, elle, assure la connexion entre les véhicules et le gestionnaire afin de lui donner la visibilité nécessaire pour exploiter son parc à distance.

Elle fournit en continu des informations sur la localisation, l’état du véhicule, ses diagnostics de performance ou encore son niveau de charge. En complément, les caméras embarquées peuvent apporter un contexte visuel sur les situations rencontrées sur la route. Ces flux d’informations deviennent en quelque sorte les yeux et les oreilles du gestionnaire de flotte.

À ces enjeux opérationnels s’ajoute celui de la rentabilité

Cette visibilité ne sert pas uniquement à superviser les véhicules : elle permet aussi de mieux anticiper leur exploitation et d’agir sur les coûts. Un enjeu d’autant plus important que le déploiement de véhicules autonomes nécessite des investissements importants et que leur rentabilité dépendra de la capacité à exploiter chaque véhicule efficacement sur toute sa durée d’utilisation.

La maîtrise du coût total de possession (TCO) passe notamment par la réduction des temps d’immobilisation, qui peuvent entraîner des pertes de revenus et des coûts administratifs supplémentaires. Pour les véhicules autonomes, la maintenance doit aussi tenir compte des équipements nécessaires à leur fonctionnement : les diagnostics à distance peuvent identifier aussi bien des signes d’usure que des anomalies affectant les capteurs utilisés par le système de conduite automatisée. Anticiper ces interventions permet de limiter les arrêts, de préserver les composants du véhicule, d’allonger sa durée de vie et de maintenir sa valeur de revente.

Pour les véhicules électriques, l’optimisation des temps de recharge et le suivi de l’état de la batterie jouent également un rôle essentiel dans la préservation de leurs performances sur le long terme. La télématique et l’accès à des données complètes, disponibles presque en temps réel, permettent ainsi aux opérateurs de piloter chaque véhicule plus efficacement, à la fois en maximisant sa disponibilité et en maîtrisant les coûts.

Savoir exploiter des volumes de données croissants

Mais piloter efficacement chaque véhicule ne suffit plus lorsque le parc en compte des centaines, voire des milliers. Le défi consiste alors à centraliser et analyser les données générées par l’ensemble de la flotte pour faire ressortir les informations réellement utiles à la prise de décision.

En combinant les informations remontées par l’ensemble du parc, le gestionnaire peut identifier des tendances de congestion, anticiper la demande, repositionner certains véhicules ou optimiser les programmes de recharge. Les technologies de gestion doivent donc être capables non seulement d’absorber des volumes croissants de données, mais surtout de les transformer en informations fiables et directement exploitables.

C’est là que se joue le passage du véhicule autonome à la flotte autonome : l’intelligence embarquée permet à chaque véhicule de circuler seul, tandis que l’intelligence opérationnelle permet au gestionnaire de faire fonctionner l’ensemble du parc de manière coordonnée. La performance ne dépend donc plus seulement du fonctionnement de chaque véhicule, mais aussi de la manière dont les données de l’ensemble du parc sont analysées.

Piloter une flotte autonome suppose donc de maintenir une visibilité continue sur les véhicules, mais aussi de savoir tirer pleinement parti des données qu’ils génèrent. La télématique donne ainsi aux gestionnaires les moyens de superviser leur parc à distance, tout en améliorant la disponibilité des véhicules, l’efficacité opérationnelle de la flotte et la maîtrise des coûts.

À mesure que les flottes autonomes se développeront, cette visibilité pourra aussi contribuer à renforcer la confiance des consommateurs et des régulateurs. Une plus grande transparence sur la manière dont les véhicules sont surveillés, les données collectées et la gestion des incidents sera essentielle pour renforcer la confiance dans les robotaxis et les autres véhicules autonomes.