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Constructeurs

Le conseil d'administration de Polestar accueille Arek Nowinski

Publié le 27 août 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Actuellement directeur pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et la région Asie-Pacifique chez Volvo Cars, Arek Nowinski collaborera également avec Polestar. Le constructeur de voitures électriques a officialisé son arrivée au conseil d'administration.
Polestar
Arek Nowinski prêtera à Polestar son expérience engrangée chez Volvo Cars. ©DR

Polestar a annoncé un changement au sein de son conseil d'administration. Le constructeur de voitures électriques a officialisé l'entrée d'Arek Nowinski en remplacement de Francesca Gamboni, dont le départ a été entériné.

 

Arek Nowinski n'est pas un inconnu dans la famille Geely, le groupe chinois propriétaire de Polestar. En effet, l'intéressé œuvre pour Volvo Cars, autre filiale du constructeur, depuis plus de vingt ans. Il assure actuellement le rôle de directeur pour les régions Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

 

"Arek apporte une expertise commerciale et une expérience significatives, alors que Polestar entre dans une phase d'élargissement de sa gamme de modèles et de développement de son réseau de vente sur ses marchés actuels et nouveaux", a commenté Winfried Vahland, président du conseil d'administration de Polestar.

 

L'arrivée de la Polestar 5 célèbre la première année de la marque sur le marché français

 

Auprès de l'ACEA (l'association des constructeurs européens), les ventes de Polestar sont intégrées à un total qui comprend toutes les marques du groupe Geely. En France, il y a plus de transparence sur les chiffres. La marque de voitures électriques premium a cumulé 625 immatriculations entre janvier et juillet 2026, dont 375 exemplaires de Polestar 4, puis 212 unités de Polestar 2, ainsi que 37 immatriculations de Polestar 3 et une Polestar 5.

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