Après Cosmobilis, Vincent Tintrelin rejoint Geely France

La salve des nominations se poursuit au sein de la filiale tricolore de Geely. Précédemment dépositaire du financement chez Cosmobilis, Vincent Tintrelin devient le responsable des ventes BtoB pour le compte du constructeur chinois.

Vincent Tintrelin rejoint les rangs de Geely France. ©DR

Geely France tient son responsable des ventes aux entreprises. Selon nos informations, le 1er août 2026, la filiale tricolore a accueilli Vincent Tintrelin. Les représentants locaux du constructeur chinois lui ont confié le portefeuille des activités auprès des flottes et des grands comptes négociants en direct.

Vincent Tintrelin tourne ainsi la page Cosmobilis où il aura passé plus de trois ans au service du groupe en qualité de directeur de la division financement mobilité. Un poste qui l'a amené à superviser la stratégie à l'échelle de tous les pays européens couverts par l'entreprise de Jean-Louis Mosca, à savoir la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et la Suisse.

Diplômé de l'EM Lyon, sa carrière a débuté chez Mercedes-Benz France. Vincent Tintrelin a notamment évolué dans le secteur des véhicules d'occasion durant dix ans. La suite de son parcours s'est effectuée toujours dans le camp de la marque à l'étoile, mais cette fois du côté de la captive financière. Une décennie passée d'abord à gérer le département mobilité et partenariat, puis à diriger les opérations de back-office.

Un cumul d'expérience qu'il met à disposition de Geely, alors que la marque nourrit de fortes ambitions sur le marché français. Certains se souviendront qu'au début de l'été 2026, le groupe Geely – auquel la marque Zeekr appartient – a multiplié les annonces de recrutements à des postes stratégiques.