Verkor nomme Laurent Debrue au poste de PDG 

Tandis que Verkor met en service sa deuxième ligne de production de sa gigafactory de Dunkerque (59), le spécialiste grenoblois de la fabrication de batteries pour véhicules électriques nomme son nouveau PDG. En effet, Laurent Debrue, qui occupe le poste de directeur général délégué et directeur des opérations de la société, adoptera ces fonctions à partir du 1er septembre 2026.

Selon l’entreprise, créée en 2020, cette nomination vise à accompagner la nouvelle phase de production industrielle à grande échelle. Laurent Debrue a déjà piloté l’industrialisation de la société, notamment le démarrage de la montée en cadence de la gigafactory de Dunkerque, mais également la préparation de la production commerciale. Il dirigera, à partir du 1er septembre 2026, la stratégie de l’entreprise et aura la charge de la performance globale de la société.

"Laurent a joué un rôle clé dans cette trajectoire et je suis convaincu qu’il est la bonne personne pour diriger l’entreprise alors que nous accélérons la production. Dans mon nouveau rôle de vice-chairman du conseil de surveillance, je continuerai à soutenir le développement à long terme de Verkor", se réjouit Benoît Lemaignan.

L'actuel dirigeant, Benoît Lemaignan, qui a cofondé l’entreprise et qui occupe la fonction de directeur général depuis 2020, rejoint pour sa part le conseil de surveillance en tant que vice-chairman. À ce poste, il contribuera encore au développement à long terme de Verkor "en soutenant les partenariats stratégiques, les grandes initiatives de financement et les relations avec les parties prenantes clés", précise l’entreprise grenobloise.