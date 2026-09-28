Mercedes-Benz va tester les cellules Gen4 de Prologium

Alors que le chantier de l'usine Prologium de Dunkerque (59) avance, avec la mise sous tension du chantier dans les jours à venir, le fabricant taïwanais de batteries solides vient d'annoncer un accord avec Mercedes-Benz.

Déjà partenaires depuis 2016, les deux sociétés ont signé un accord portant sur le test de la quatrième (Gen4) et nouvelle génération de cellules.

Mercedes est aussi actionnaire de Prologium et dispose d’un représentant au conseil d’administration du taïwanais.

"Ce programme de tests s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de près de dix ans liant ProLogium et Mercedes-Benz, marqué par plusieurs accords de développement technique et par un investissement de Mercedes-Benz au sein de ProLogium", explique Prologium.

Mercedes-Benz va ainsi faire des tests électriques, thermiques et de sécurité des cellules Gen4 dans ses propres installations, mais aussi auprès d'instituts et de laboratoires externes.

"Les résultats permettront d'évaluer le potentiel de cette technologie en vue d'une utilisation dans de futurs véhicules", explique Prologium.

"Pour les batteries de nouvelle génération, la véritable création de valeur consiste à transformer des années d’innovation en capacités de production à grande échelle et en produits commercialement viables" indique Vincent Yang, fondateur et CEO de ProLogium.

"Grâce au soutien de Mercedes-Benz en faveur de notre développement en Europe, ainsi qu’à l’appui du gouvernement français et de l’Union européenne, nous visons une production à grande échelle en Europe, destinée à servir les marchés mondiaux", ajoute-t-il encore.

"En associant l’approche pionnière de ProLogium en matière de batteries tout-solides aux capacités approfondies de Mercedes-Benz en matière de développement, de tests et d’intégration des batteries, nous franchissons une nouvelle étape dans l’exploration de technologies avancées de batteries pour les futurs véhicules électriques", poursuit Jörg Burzer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, chief technology officer, development & procurement.