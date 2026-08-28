Autoviza se lie à Bib Batteries à l’heure des aides au VO électrique

De tous les éditeurs de rapports d'historique de voitures d'occasion, on se demandait qui dégainerait le premier. Autoviza restera à jamais le premier. Dans un communiqué auquel le Journal de l'Automobile a eu accès en avant-première, la filiale du groupe NGC-Data a annoncé son rapprochement technique avec Bib Batteries, spécialiste de l'analyse de l'état de santé des batteries de véhicules électriques.

Un type d'accord inédit dans le paysage des services automobiles. Celui-ci vise à apporter aux utilisateurs une complétude des informations relatives à leur véhicule électrique ou hybride rechargeable. En plus de connaître la précédente vie d'une voiture d'occasion grâce à Autoviza, chacun pourra se rassurer sur la capacité restante de la batterie avec la solution de Bib Batteries.

Un document unique

Cela a impliqué une collaboration des équipes techniques d'Autoviza et Bib Batteries. Elles ont œuvré à créer une méthode d'identification précise unifiée des voitures électriques et à mettre en compatibilité leurs formats respectifs.

Il en résultera un rapport avec toutes les informations compilées par Autoviza et une première estimation de l'état de la santé, sous forme de courbe, selon la méthode de calcul de Bib Batteries. Sans démultiplier les interfaces, les partenaires proposent donc un repère visuel aux acheteurs.

Une collaboration à un moment opportun

L'intérêt indéniable va aller croissant. Il faut savoir que les véhicules électriques représentaient environ 6 % des 9,7 millions de rapports édités sur le site d'Autoviza en 2025. "Cette part progresse avec l'arrivée des VE sur le marché de l'occasion, et nous voulons accompagner cette transition", dit-on chez l'éditeur.

Pour le moment, la filiale de NGC-Data garde la main. En effet, les clients spontanés de Bib Batteries n'ont pas accès à un niveau basique de données sur l'historique des véhicules renseignés. La direction se donne le temps de voir ce que les clients demanderont. Il n'existe pas non plus de tarification spécifique avantageuse pour obtenir le rapport complet sur l'état de santé.

À la veille de la mise en place du dispositif de subvention des achats de voitures électriques d'occasion éligibles, cette coopération fait sens. Les vendeurs vont être tenus de s'assurer que la batterie affiche toujours au minimum 80 % de son potentiel initial. Autoviza pourra profiter de cette obligation pour attirer davantage d'utilisateurs.