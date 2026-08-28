Luca Patrignani fait son retour chez GM et prend la direction de l’Europe

Luca Patrignani vient d’être nommé au poste de directeur général de General Motors Europe. Il occupera ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2026. Il sera désormais responsable du renforcement des stratégies commerciales et des performances de GM sur le marché européen.

"Je suis ravi de revenir chez General Motors à un moment aussi important pour l'entreprise en Europe", a déclaré Luca Patrignani. "J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour accélérer notre performance commerciale et créer une réelle valeur pour nos clients, partenaires et l'entreprise."

"Luca apporte une connaissance approfondie du marché automobile européen, une solide expérience commerciale dans la vente et l’après-vente, ainsi qu'une expertise avérée dans la gestion des relations entre concessionnaires et distributeurs", a déclaré Andy Dunstan, président de GM Europe pour le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (EMEA & ANZ).

Luca Patrignani travaille dans l’industrie automobile depuis plus de 20 ans. Cette nouvelle fonction signe pour lui un retour auprès du constructeur américain. En effet, il a démarré sa carrière au sein de GM en Italie en 1989, en débutant dans le marketing. Il devient par la suite PDG de GM Hellas, puis directeur marketing pour GM Europe du Sud et responsable des opérations marketing de GM Europe.

Il dirige ensuite Opel et Cadillac avant d'être nommé directeur général de GM en Russie en 2012. Avant de revenir au sein du groupe américain, il a occupé des postes de direction commerciale pour le compte de Stellantis en Russie et en Europe.