Amplitude place Fabien Lonchampt à la direction du VO

Un nouveau visage va arpenter les couloirs du siège social d'Amplitude. Le groupe de distribution automobile troyen vient de nommer Fabien Lonchampt à la tête des activités liées au commerce de véhicules d'occasion.

Une promotion en forme de reconnaissance pour celui qui évolue depuis vingt-six ans dans les rangs de l'entreprise présidée par Gérald Richard. Il a d'abord fait ses gammes en qualité de responsable des ventes BtoB avant de prendre la responsabilité des concessions Ford de Montargis (45) et Sens (89) entre 2007 et 2012.

Avant de se voir confier le stratégique portefeuille des véhicules d'occasion, cela faisait maintenant quinze ans que Fabien Lonchampt portait le costume de directeur de plaque d'Est Automobile, soit un périmètre de quatre points de vente à l'ovale bleu.

Fabien Lonchampt a pris ses nouvelles fonctions en ce mois d'août 2026. Une arrivée qui coïncide avec la volonté du groupe de distribution aux 9 200 VN et quelque 8 400 VO (chiffres 2025) de remonter en puissance sur ce second segment.