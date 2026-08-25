Les groupes de distribution aux portes du Top 100

Le Top 100 est une photographie du marché à un instant donné. Derrière les 100 premiers, une seconde ligne progresse, portée par la croissance interne, les acquisitions ou la diversification de ses activités.

C’est dans cette zone, entre la 101e et la 110e place, que se trouvent souvent les futurs entrants du classement. Des groupes de distribution dont les volumes sont inférieurs à 2 200 VN mais qui gagnent en taille et qui renforcent leur présence territoriale.

Cette année encore, plusieurs visages sont familiers : les groupes Moretto et Saint-Christophe, deux des plus importants distributeurs Ford indépendants de France, conservent ainsi leur place aux portes du Top 100.

Cette édition est également marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs. Les groupes Pelras, autre distributeur monomarque, en l’occurrence BMW, et Saint-Clair intègrent pour la première fois ce classement après avoir accepté de communiquer leurs résultats. Leur participation contribue à rendre notre panorama toujours plus fidèle à la réalité du marché et nous les en remercions.

À l’inverse, plusieurs groupes auraient très probablement trouvé leur place dans ce palmarès élargi, mais n’ont pas donné suite à nos sollicitations. C’est notamment le cas d’Elypse Autos, FG Automobiles, Mont Blanc Automobiles, Ravon Automobile ou Segond Automobiles. Comme chaque année, l’exhaustivité de ce classement reste donc tributaire de la volonté des distributeurs de partager leurs données.

Enfin, un groupe sort nettement du lot : Sofipel. Sa présence dans ce classement ne repose pas sur ses volumes de véhicules neufs, relativement modestes, mais sur une spécialisation particulièrement performante dans le véhicule d’occasion.

Avec 22 000 VO écoulés en 2025, dont 14 000 auprès de particuliers, l’entreprise se hisse au 15e rang national sur ce marché, des volumes similaires à ceux de l’année dernière. Cette performance lui permet de générer 282 millions d’euros de chiffre d’affaires et de rivaliser avec des groupes pourtant bien plus actifs sur le marché du neuf.

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