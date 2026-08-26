LLD VO : Lizy lève 300 millions d’euros

Le spécialiste de la location longue durée de voitures d’occasion vient de procéder à une nouvelle levée de fonds de 300 millions d’euros. De quoi accélérer le développement de Lizy en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Vincent Castus et Sam Heymans, cofondateurs de Lizy. ©Lizy

Lizy vient de procéder à la plus importante levée de fonds de sa jeune histoire. Le loueur longue durée de voitures d’occasion, qui a vu le jour en 2019, annonce un nouveau tour de table de 300 millions d’euros. Il succède à une levée de 75 millions d’euros à l’été 2025.

Ce nouveau financement bénéficiant à Lizy combine une titrisation privée avec ABN AMRO et Pollen Street Capital, des crédits bancaires de KBC, BNP Paribas et Belfius, ainsi que des capitaux supplémentaires provenant de ses actionnaires historiques, Alychlo et D'Ieteren.

4 000 voitures sous contrat

Cette opération témoigne du succès galopant du loueur, qui revendique à ce jour 4 000 voitures sous contrat en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

"Les investisseurs n'analysent pas de belles histoires, ils analysent des portefeuilles. Le fait qu'ils s'engagent à une telle échelle prouve que le leasing d'occasion est finançable", souligne Björn Schincariol, le directeur financier de Lizy.

"Cela réduit nos coûts de financement et nous donne la marge nécessaire pour poursuivre notre croissance, ajoute-t-il. L'avantage est double : des mensualités plus compétitives pour nos clients et une bouffée d'oxygène pour nous développer dans trois pays."

Les 300 millions d’euros vont notamment permettre à Lizy de poursuivre sa stratégie d’électrification. Au premier semestre 2026, 86 % des nouveaux contrats ont en effet concerné des modèles 100 % électriques. Cette part était de 67 % en 2025.

"Rouler à l'électrique reste encore trop souvent onéreux. En proposant le même véhicule en leasing deux ou trois fois, la mensualité diminue à chaque cycle", explique Sam Heymans, directeur général et cofondateur de Lizy.

Champion de la croissance

Il complète son propos en insistant sur le fait que le loueur met "la conduite électrique à la portée de chaque PME et indépendant en Europe, avec un service identique à celui d'un véhicule neuf, voire souvent meilleur."

Preuve de l’intérêt croissant des services proposés par Lizy, l’entreprise a été reconnue en 2025 par le Deloitte Fast 50 comme la troisième entreprise à la croissance la plus rapide en Belgique.