LLD VO : Flease entre dans une nouvelle dimension

Le loueur longue durée de voitures d’occasion vient de boucler un tour de table de 13 millions d’euros. Flease est ainsi armé pour accélérer son développement commercial et s’inviter à la table des grands loueurs.

Constantin Eliard et Vincent Dreyfus, cofondateurs de Flease. ©Flease

Les grandes manœuvres se poursuivent sur le créneau de la location longue durée de voitures d’occasion (LLD VO). Entre les pure players aux dents longues et les loueurs traditionnels qui n’entendent pas louper le train, la bataille bat son plein.

Flease appartient à la première catégorie. Le jeune loueur lyonnais, né fin 2020, a dépassé les 2 000 voitures sous contrat et entend bien s’imposer comme l’une des têtes d’affiche de la LLD VO d’ici la fin de la décennie. La levée de 13 millions d’euros auprès du fonds Impact Growth de Partech va lui permettre d’entrer dans cette nouvelle dimension.

"Devenir un leader durable du leasing en France"

"Nous sommes désormais en mesure de servir aussi bien les flottes de quelques véhicules que celles de plusieurs centaines d’unités, sans rupture de qualité de service ni dégradation opérationnelle et sans rien céder sur la flexibilité qui fait notre singularité", assure Constantin Eliard, cofondateur de Flease.

Le loueur va pouvoir, grâce à ce tour de table, "accélérer son déploiement commercial et renforcer ses capacités opérationnelles et financières". Et ainsi gagner en visibilité et crédibilité, même si des clients tels que Fill up Media, Pennylane, Seris et le groupe Belambra font déjà office de sérieuses références.

"Cette équipe dynamique et talentueuse est en train de révolutionner l'offre de leasing en France, sont convaincus Arnaud Minvielle et Rémi Said, General Partners de Partech Impact. Nous avons été impressionnés par la qualité d'exécution, la vision et le caractère innovant de l'offre Flease. Nous espérons pouvoir les aider à grandir pour devenir un leader durable du leasing en France."

La caractéristique de Flease est de proposer des contrats flexibles allant de 1 à 50 mois, sur des véhicules d’occasion récents reconditionnés. Le loueur propose en parallèle des services de gestion de flotte grâce à la télématique afin que ses clients suivent au mieux les coûts et les opérations liés à leur flotte.

Secteur en effervescence

"Notre plateforme apporte aux gestionnaires de flotte une visibilité et une simplicité opérationnelle au quotidien. Notre modèle, lui, repose sur trois principes : la flexibilité, la transparence et des délais de livraison raccourcis", complète Vincent Dreyfus, l’autre cofondateur de Flease.

Cette annonce suit de peu celle d’Evera, soutenu par Stellantis Finance & Services pour accélérer son développement. Du côté des loueurs longue durée historiques, la LLD VO suscite également un vif intérêt, en témoigne le récent déploiement d’offres par Athlon et BPCE Car Lease.