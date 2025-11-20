LLD VO : Flease ne lève pas le pied

Le spécialiste de la location longue durée de véhicules d'occasion se distingue par sa croissance soutenue, chaque année supérieure à 100 %. Flease compte désormais 2 000 voitures sous contrat et entend s'imposer comme un incontournable du secteur d'ici 2030, selon Constantin Eliard, son directeur général.

Flease maintient le rythme avec une croissance attendue de plus de 100 % en 2025. ©AdobeStock-Chandlerlikes

C’est un classement qui témoigne d’une dynamique peu commune. Flease a eu les honneurs, ces deux dernières années, de figurer dans le haut du classement des Champions de la croissance réalisé par Les Échos en collaboration avec Statista.

Dans ce classement de 500 entreprises, celle dirigée par Constantin Eliard s’est hissée au 9e rang pour l’édition 2024 et au 15e pour celle de 2025. Le loueur longue durée a tutoyé les sommets grâce à une croissance de 150 % en 2022, à 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, et de 142 % en 2023, à 5,36 millions.

"Ce classement nous apporte une belle visibilité", reconnaît Constantin Eliard. Il annonce d’ailleurs la couleur pour la suite, assurant que Flease restait sur un rythme de croissance supérieur à 100 % par an, en partie grâce au soutien de ses fidèles partenaires financiers.

2 000 véhicules sous contrat

Cette montée en puissance est aussi et surtout la traduction d’un positionnement malin, celui de la location longue durée de véhicules d’occasion avec une bonne dose de flexibilité. Plus de 200 clients ont toqué à la porte de Flease, "avec des flottes de plus en plus importantes comme la RATP, Belambra Clubs, ou Tetra Pak", observe le cofondateur de l’entreprise aux côtés de Vincent Dreyfus.

La flotte sous contrat s’élève aujourd’hui à 2 000 véhicules. Proposer des modèles pratiquement neufs, âgés d’un an en moyenne avec 10 000 km au compteur environ, permet à Flease de proposer des TCO inférieurs de 20 % par rapport à des équivalents neufs. Un argument qui fait mouche en cette période économique difficile. "Les véhicules proviennent de réseaux constructeurs principalement, assure Constantin Eliard, ils sont vérifiés et préparés par nos soins afin que les clients aient l’impression d’avoir des véhicules neufs."

Un autre argument est celui de la disponibilité rapide des véhicules. Ils peuvent être livrés sous un délai d’un mois, là où certains modèles neufs le sont parfois au bout d’un an. La contrepartie de cette réactivité est que le client n’a pas nécessairement le véhicule totalement souhaité, que ce soit au niveau de la couleur ou des équipements par exemple.

Flease a également compris que l’une des clés de la réussite était celle de la flexibilité. Ses contrats de location longue durée vont de 12 à 50 mois, mais les clients ont la possibilité de changer de véhicule dès le 18e mois du contrat, sans frais. Pour Constantin Eliard, le fait que la réglementation "évolue sans cesse", il devient de "plus en plus difficile pour les entreprises de s’engager sur trois ou quatre ans sur un même véhicule". L’électrique fait d’ailleurs partie de la palette proposée par le loueur, qui joue également un rôle de conseil dans la construction des car policies.

"Être un acteur de référence du marché"

Toujours au rayon flexibilité, Flease a développé en parallèle une offre de location moyenne durée pour des contrats de 1 à 24 mois. Une formule pensée pour les missions temporaires, les périodes d’essai, les pics d’activité ou encore les attentes de livraison de véhicules neufs. Spécifiquement pour les périodes d’essai, les entreprises bénéficient d'un véhicule sans engagement jusqu'à la validation de ladite période de leurs nouveaux collaborateurs.

En outre, en cas de départ du salarié, le contrat peut être arrêté sans pénalité financière de rupture anticipée. "La flexibilité, le service et la transparence, c’est ce qui nous différencie le plus dans le métier", estime le dirigeant. Flease complète son dispositif en remontant toutes les datas utiles aux gestionnaires de flotte, via les boîtiers natifs ou installés par ses soins. Ces éléments (kilométrage, échéances d’entretien, consommation…) atterrissent dans son logiciel développé en interne. Un outil qui donne une vue d’ensemble de la flotte, avec une approche TCO. Des modules de gestion des amendes et d’écoconduite sont également proposés.

Fort de ces développements, Flease ne manque pas d’ambition pour la suite. "Le but est de continuer à accompagner au mieux nos clients et de garder une dynamique de croissance, prévient Constantin Eliard. Nous sommes déjà bien implantés sur le marché des loueurs et, d’ici 2030, nous souhaitons être un acteur de référence sur le marché".