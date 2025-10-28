La LLD de vélos d’occasion s’invite dans les entreprises

Publié le 28 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

BeeToGreen, spécialiste de la location longue durée de vélos en entreprise, s’allie à Loewi pour proposer des modèles reconditionnés aux salariés. Les premiers résultats sont prometteurs.

BeeToGreen s'allie à Loewi pour louer des vélos d'occasion. ©Adobe Stock - Daniels C/peopleimages.com

A l’instar des loueurs longue durée de voitures, BeeToGreen se penche sur la deuxième vie des vélos qu’elle loue aux entreprises. Une préoccupation qui se traduit notamment par un partenariat avec Loewi, spécialiste de la reprise, du reconditionnement et de la revente de vélos. Jusqu’à présent, précise le loueur longue durée de vélos, les modèles reconditionnés représentaient seulement 5 % des ventes réalisées sur sa plateforme. Le but du partenariat est de monter le curseur "significativement" et "ainsi faire du reconditionné une évidence pour les vélotafeurs." Les premiers résultats plaident en ce sens. BeeToGreen assure que depuis la conclusion de l’accord avec Loewi, les ventes de vélos reconditionnés ont progressé de 50 % par rapport à l’année 2024. Et pour cause, les modèles d’occasion sont proposés à des tarifs en moyenne deux fois moins chers. Azfalte intègre le groupe Vapaus pour devenir leader européen du vélo de fonction "Grâce au reconditionnement systématique des cycles, l’objectif est de prolonger au maximum leur durée de vie, permettant ainsi de revaloriser plusieurs centaines de vélos chaque année", complète BeeToGreen. Ce partenariat avec Loewi concerne potentiellement les 10 000 salariés ayant acquis un vélo via BeeToGreen. La possibilité leur est désormais offerte de conserver leur vélo arrivé en fin de contrat, après un reconditionnement complet par Loewi. Dans le cas contraire, ils restituent leur vélo dont la location arrive à son terme. Celui-ci est alors repris par Loewi, diagnostiqué, réparé et reconditionné avant d’être remis en vente sur la marketplace BeeToGreen.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.