Azfalte intègre le groupe Vapaus pour devenir leader européen du vélo de fonction

Publié le 1 septembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le spécialiste français du vélo de fonction, Azfalte, annonce son intégration au sein du groupe finlandais Vapaus, pionnier du secteur en Europe. Avec cette alliance, les deux entreprises aspirent à dominer le marché BtoB du cycle à l'échelle européenne.

Azfalte et Vapaus visent le million de deux roues déployé pour les prochaines années en Europe. ©Azfalte

Convertir les salariés européens au vélo pour leur trajet quotidien, telle est la mission de cette nouvelle alliance stratégique. Le spécialiste français du vélo de fonction, Azfalte, intègre le groupe finlandais Vapaus dont l’ambition est de s’étendre à l’international. Les deux entreprises visent le million de deux roues déployé pour les prochaines années sur le Vieux Continent. L’entreprise lilloise fondée en 2020 opérera sous sa propre marque. Pour rappel, Azfalte propose une plateforme pour gérer la mobilité à vélo dans l’entreprise. Le service est déjà utilisé par plus de 250 employeurs, que ce soit des start-up ou des grands groupes tels que Cofidis, Valeo, Crédit Agricole ou encore Orange. Le pionnier européen du secteur a un ancrage territorial fort. Il est présent dans toute la France. Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique adopte le vélotaf avec BeeToGreen Selon les deux entreprises, le vélo a le vent en poupe dans l’Hexagone. Ainsi, avec plusieurs millions de trajets domicile-travail, la France est en passe de rattraper l’Allemagne, où la pratique est déjà bien ancrée dans les entreprises du pays. Une alliance visant à simplifier les services Concernant Vapaus, le groupe possède sa propre plateforme permettant de gérer la paie, les facturations, l’assurance, la logistique ou encore le financement. Le groupe s'étend à un vaste réseau de distributeurs partenaires. Avec cette alliance, les deux entreprises cherchent à simplifier leur service aux entreprises. Les innovations se feront au niveau de "la sécurité, de la flexibilité, de la durabilité et de l'intégration dans les territoires". L’intégration d’Azfalte dans le groupe Vapaus se retrouve soutenue par le fonds à impact dédié à la décarbonation des transports : Shift4Good.

