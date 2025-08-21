Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique adopte le vélotaf avec BeeToGreen

Publié le 21 août 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Dans le Sud-Ouest, le Crédit Mutuel Midi-Atlantique souhaite mettre les salariés de ses 115 agences au vélotaf. Pour y parvenir, la banque s’est tournée vers BeeToGreen en se donnant pour objectif d’atteindre les 250 vélotafeurs d’ici trois ans.

Le partenariat vise à lancer 250 salariés du Crédit Mutuel Midi-Atlantique d’ici trois ans. ©BeeToGreen

Toujours dans un contexte d’adoption des solutions bas-carbone pour la mobilité de leurs salariés, les entreprises s'orientent de plus en plus vers le vélo. Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique a aussi fait ce choix en signant un partenariat avec BeeToGreen, spécialiste du "vélotaf". Ainsi, les 970 salariés répartis dans 115 agences du Sud-Ouest – principalement à Toulouse et dans la région Bayonne, Anglet et Biarritz – pourront se mettre à la pratique du vélotaf et bénéficier du FMD à hauteur de 600 euros par an. La SNCF veut mettre ses salariés au vélo Les collaborateurs de la banque pourront ainsi s’équiper d’un vélo ou d'accessoires par le biais de la marketplace de BeeToGreen qui référence plus de 150 marques. Les équipes du Crédit Mutuel accèderont ainsi à l’ensemble des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Un objectif de 250 vélotafeurs en trois mois "Nous allons accompagner chaque collaborateur qui souhaite se mettre au vélo et rassurer celles et ceux qui doutent encore de la fiabilité de pratiquer le vélotaf au quotidien, notamment pour des raisons liées à la sécurité et au confort, souligne Antoine du Teilleul, cofondateur de BeeTogreen. Afin de faciliter cette transition, nous mettrons en place des tests de vélos, quiz sur la sécurité routière, ateliers d’auto-réparation pour que chacun puisse rouler sereinement." Edenred France frappée par la fièvre du vélo avec BeeToGreen pendant les JOP 2024 Le partenariat vise à lancer 250 salariés de la banque d’ici trois ans. Les collaborateurs volontaires devront s’engager à venir à vélo deux fois par semaine sur huit mois ou trois fois par semaine sur six mois s'ils veulent bénéficier du FMD. BeeToGreen constate que les entreprises qu’elle accompagne voient leur part modale vélo progresser de 8 % à plus de 20 %.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.