BCA et le VDIK s’allient autour du véhicule d’occasion

BCA et les importateurs automobiles vont travailler main dans la main en Allemagne. Mardi 25 août 2026, la filiale germanique du géant du remarketing des véhicules d'occasion a annoncé devenir partenaire du VDIK, l'association locale des constructeurs automobiles internationaux.

"Avec BCA, le VDIK s’associe à un partenaire qui fait référence depuis des années dans le secteur du remarketing automobile professionnel en Europe. Nous sommes impatients de mettre l’expertise de BCA au service de notre association et de contribuer ensemble à l’essor d’un marché de l’occasion durable", s'est exprimée Imelda Labbé, présidente de l'organisation comptant une cinquantaine de marques.

Du côté de BCA Allemagne, même son de cloche. Tobias Münch, directeur commercial Europe et directeur général de la filiale allemande du groupe britannique, y perçoit l'opportunité d'entretenir des échanges privilégiés avec les plus grands constructeurs présents sur le premier marché européen.

Influencer l'approche remarketing des importateurs

Grâce à cette initiative, BCA va pouvoir faire entendre sa voix au moment où de grandes transformations s'opéreront en Allemagne. Auprès de l'association représentant les intérêts des constructeurs automobiles étrangers, BCA va faire valoir sa vision d'un marché multicycle et se positionner comme un partenaire légitime pour le reconditionnement des véhicules d'occasion.

"Nous souhaitons contribuer activement au développement des processus de remarketing et établir ensemble de nouvelles normes sur le marché, a confirmé Tobias Münch. Rejoindre le VDIK représente une étape importante pour nous".

BCA Allemagne s'ajoute à une liste de partenaires qui comptait déjà huit entreprises majeures. Il y a notamment Dataforce pour les statistiques de marché, Bumper pour parler de l'entretien automobile ou encore Mobil.de, l'incontournable plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion. L'association de constructeurs souffrait encore d'un manque de relais dans le registre du remarketing automobile.