Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Voitures d'occasion : les grandes manœuvres du premier semestre 2026

Publié le 12 août 2026

Par Gredy Raffin
7 min de lecture
Durant la pause estivale, Le Journal de l'Automobile revient sur les faits marquants du premier semestre 2026, notamment sur le marché des voitures d'occasion. Entre l'arrivée progressive des marques chinoises, la préparation à la vague des buy back et le lancement de nouveaux plans d'investissement, les professionnels ont multiplié les initiatives pour anticiper les mutations du secteur.
Retour sur ces actualités qui ont été comme autant de miroirs de la transformation du marché des voitures d'occasion en France. ©JA

IA, consolidation, rapports de force qui bougent : le marché des voitures d'occasion se réinvente à grande vitesse. Tour d'horizon des mouvements qui ont émaillé l'actualité du premier semestre 2026.

 

Leboncoin et Aramisauto s'engagent sur ChatGPT

 

Les agents d'intelligence artificielle s'invitent dans l'industrie de la vente de voitures d'occasion. Leboncoin et Aramisauto n'ont pas tardé à s'emparer du sujet en intégrant la plateforme d'OpenAI pour faire de ChatGPT une aide à la recherche et à la décision entre les mains des consommateurs.

 

Leboncoin Aramisauto chatgpt

Leboncoin et Aramisauto ont devancé toute la profession sur ChatGPT. ©AdobeStock-Rokas

 

Leboncoin et Aramisauto se lancent sur ChatGPT

 

Serge Pietri fonde Zenenco

 

Après avoir fait carrière chez Renault et avoir piloté les activités de Car Lovers, Serge Pietri s'invente en fondateur d'une fintech. La mission de Zenenco consistera à aider les distributeurs à financer leurs stocks avec une approche singulière.

 

Serge Pietri Zenenco

Serge Pietri lance Zenenco, une fintech dédiée aux marchands VO. ©Zenenco

 

Serge Pietri lance Zenenco, une fintech dédiée aux marchands VO

 

Les marques chinoises pénètrent le paysage du VO

 

Elles bousculent le marché des voitures neuves et attendent leur heure sur celui de la seconde main. Les marques chinoises commencent à gagner en pénétration sur les parcs VO. Quelques indicateurs pour mesurer le phénomène.

 

étude voitures d'occasion marques chinoises

En France, le volume de voitures de marques chinoises acquises d'occasion a doublé au cours des douze derniers mois, à 27 000 unités. ©JA

 

Où en sont les marques chinoises sur le marché français du véhicule d'occasion ?

 

Les éditeurs de rapport d'historique cherchent la clé des points de vente

 

Les éditeurs de rapports d'historique de véhicules se livrent à une compétition sans merci. Néanmoins, ils peinent toujours à convaincre massivement les distributeurs et la systématisation relève encore du doux rêve pour les acteurs.

 

rapports historique voitures d'occasion

Autoviza, CarVertical et Autorigin rivalisent de partenariats pour installer durablement les rapports d'historique dans les process des revendeurs VO. ©Le Journal de l'Automobile

 

Pourquoi les rapports d’historique peinent à s’imposer chez les distributeurs de voitures d'occasion ?

 

Olivier Flavier (Leboncoin) veut exploiter tout le potentiel du marché VO

 

Aux premières loges pour voir comment se comportent les consommateurs, Olivier Flavier partage ses impressions. Le directeur de la division Mobilités de Leboncoin note que le potentiel du marché des voitures d'occasion n'a pas été exploité à son maximum au premier semestre 2026.

 

Interview Olivier Flavier Leboncoin

Olivier Flavier, directeur de la division mobilité chez Leboncoin. ©L.Revol

 

Olivier Flavier, Leboncoin : "Le marché VO ne délivre pas tout son potentiel"

 

Debard Auto entame un chantier à 80 millions d'euros

 

Si certains doutent de l'intérêt de mailler le territoire, Debard Automobile accélère très fortement. L'enseigne spécialisée dans les voitures d'occasion récentes a débloqué un budget de 80 millions d'euros pour ouvrir huit points de vente dans les mois à venir. En coulisses, il se murmure que la suite du plan prévoit même davantage de sites.

 

Debard Automobiles Angoulême

Le groupe Debard Automobiles ne ralentit pas son rythme d'expansion territoriale. ©Debard Automobiles

 

Debard Automobiles va investir 80 millions d'euros dans son expansion

 

Bee2Link reprend Planet VO2

 

Le début d'année 2026 a été marqué par une opération de poids, celle du rachat par Bee2Link de Sneep, société éditrice du logiciel Planet VO² et de Cardiff. Ce qui fait de la filiale de Cosmobilis un mastodonte des outils de gestion des activités VO.

 

Bee2Link Planet VO

Avec le rachat de Planet VO, Bee2Link dirigé par Xavier Cotelle veut changer d'échelle. ©Bee2Link

 

Bee2Link met la main sur Planet VO² et accélère sa stratégie "Software Defined Retail"

 

Nissan triomphe aux EMVO avec le programme Replay

 

La marque japonaise s'attaque à la problématique du remarketing des véhicules d'occasion très récents. Nissan lance le programme Replay qui implique le centre de reconditionnement de la ReFactory de Flins (78) et les concessionnaires du réseau tricolore.

 

nissan replay voitures d'occasion

La filiale Nissan France va piloter Replay, le programme de remarketing des voitures d'occasion récentes. ©JA

 

Nissan France lance le test grandeur nature de Replay

 

Entretien avec Patrice Locussol chez CA Auto Bank

 

Responsable des grands comptes pour l'automobile, Patrice Locussol s'exprime sur les conditions du marché des voitures d'occasion. Une analyse faite à la lumière des statistiques d'activité de CA Auto Bank.

 

CA Auto Bank voitures d'occasion

Patrice Locussol, directeur des grands comptes des marchés automobile, moto, véhicule de loisirs et nautisme chez CA Auto Bank. ©JA-Benji

 

Patrice Locussol, CA Auto Bank : "Le secteur de l'occasion va devoir faire preuve de résilience"

 

La Centrale amorce sa mue vers une plateforme d'agents IA

 

Alors que l'infomédiaire tenait la seconde édition de son événement annuel, Impulsion, la direction du groupe détenu par OLX a présenté sa feuille de route stratégique. La Centrale va faire des agents IA le moteur de sa croissance auprès des distributeurs de véhicules d'occasion.

 

La Centrale agent intelligence artificielle

Guillaume-Henri Blanchet, directeur général de La Centrale. ©La Centrale-Geoffrey Fighiera

 

La Centrale amorce sa mue vers une plateforme d'agents IA

 

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar

 

Fin de la dualité, Zoomcar devient la seule plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion pour le groupe Ouest-France. En fusionnant les deux plateformes, l'infomédiaire en partie financé par des grands concessionnaires concentre ses investissements et se donne ainsi les moyens de franchir un palier.

 

Zoomcar infomédiaire voitures d'occasion

Zoomcar devient une plateforme unique de diffusion des annonces VO pour toute la France. ©Zoomcar

 

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Voitures d'occasion : un premier semestre 2026 sous le signe du repositionnement des acteurs

Voitures d'occasion : un premier semestre 2026 sous le signe du repositionnement des acteurs

Où en sont les marques chinoises sur le marché français du véhicule d'occasion ?

Où en sont les marques chinoises sur le marché français du véhicule d'occasion ?

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

Le vrai visage des stocks VO : un premier semestre 2026 d'érosion

Le vrai visage des stocks VO : un premier semestre 2026 d'érosion

L'Union française de l'électricité milite pour les aides aux électriques d'occasion

L'Union française de l'électricité milite pour les aides aux électriques d'occasion

Le soubresaut de juin 2026 n'a pas sauvé le bilan du VO allemand

Le soubresaut de juin 2026 n'a pas sauvé le bilan du VO allemand

Laisser un commentaire

cross-circle