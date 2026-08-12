Voitures d'occasion : les grandes manœuvres du premier semestre 2026

IA, consolidation, rapports de force qui bougent : le marché des voitures d'occasion se réinvente à grande vitesse. Tour d'horizon des mouvements qui ont émaillé l'actualité du premier semestre 2026.

Leboncoin et Aramisauto s'engagent sur ChatGPT

Les agents d'intelligence artificielle s'invitent dans l'industrie de la vente de voitures d'occasion. Leboncoin et Aramisauto n'ont pas tardé à s'emparer du sujet en intégrant la plateforme d'OpenAI pour faire de ChatGPT une aide à la recherche et à la décision entre les mains des consommateurs.

Serge Pietri fonde Zenenco

Après avoir fait carrière chez Renault et avoir piloté les activités de Car Lovers, Serge Pietri s'invente en fondateur d'une fintech. La mission de Zenenco consistera à aider les distributeurs à financer leurs stocks avec une approche singulière.

Les marques chinoises pénètrent le paysage du VO

Elles bousculent le marché des voitures neuves et attendent leur heure sur celui de la seconde main. Les marques chinoises commencent à gagner en pénétration sur les parcs VO. Quelques indicateurs pour mesurer le phénomène.

Les éditeurs de rapport d'historique cherchent la clé des points de vente

Les éditeurs de rapports d'historique de véhicules se livrent à une compétition sans merci. Néanmoins, ils peinent toujours à convaincre massivement les distributeurs et la systématisation relève encore du doux rêve pour les acteurs.

Olivier Flavier (Leboncoin) veut exploiter tout le potentiel du marché VO

Aux premières loges pour voir comment se comportent les consommateurs, Olivier Flavier partage ses impressions. Le directeur de la division Mobilités de Leboncoin note que le potentiel du marché des voitures d'occasion n'a pas été exploité à son maximum au premier semestre 2026.

Debard Auto entame un chantier à 80 millions d'euros

Si certains doutent de l'intérêt de mailler le territoire, Debard Automobile accélère très fortement. L'enseigne spécialisée dans les voitures d'occasion récentes a débloqué un budget de 80 millions d'euros pour ouvrir huit points de vente dans les mois à venir. En coulisses, il se murmure que la suite du plan prévoit même davantage de sites.

Bee2Link reprend Planet VO2

Le début d'année 2026 a été marqué par une opération de poids, celle du rachat par Bee2Link de Sneep, société éditrice du logiciel Planet VO² et de Cardiff. Ce qui fait de la filiale de Cosmobilis un mastodonte des outils de gestion des activités VO.

Nissan triomphe aux EMVO avec le programme Replay

La marque japonaise s'attaque à la problématique du remarketing des véhicules d'occasion très récents. Nissan lance le programme Replay qui implique le centre de reconditionnement de la ReFactory de Flins (78) et les concessionnaires du réseau tricolore.

Entretien avec Patrice Locussol chez CA Auto Bank

Responsable des grands comptes pour l'automobile, Patrice Locussol s'exprime sur les conditions du marché des voitures d'occasion. Une analyse faite à la lumière des statistiques d'activité de CA Auto Bank.

La Centrale amorce sa mue vers une plateforme d'agents IA

Alors que l'infomédiaire tenait la seconde édition de son événement annuel, Impulsion, la direction du groupe détenu par OLX a présenté sa feuille de route stratégique. La Centrale va faire des agents IA le moteur de sa croissance auprès des distributeurs de véhicules d'occasion.

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar

Fin de la dualité, Zoomcar devient la seule plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion pour le groupe Ouest-France. En fusionnant les deux plateformes, l'infomédiaire en partie financé par des grands concessionnaires concentre ses investissements et se donne ainsi les moyens de franchir un palier.