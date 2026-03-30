Serge Pietri lance Zenenco, une fintech dédiée aux marchands VO

Le financement des stocks de véhicules d’occasion est en train de devenir un point de tension majeur pour les professionnels. C’est sur ce créneau que se positionne Zenenco, une fintech dont le créateur n’est autre que Serge Pietri, spécialiste de la distribution automobile. Un sujet que ce dernier maîtrise parfaitement après avoir été patron du VO chez Renault France, directeur de RRG mais aussi directeur général de Car Lovers.

"L’objectif de Zenenco est de fluidifier le financement des encours des achats de véhicules d’occasion pour les marchands et les agents de marque", explique le créateur et directeur général de la jeune société. "C’est le point central de notre offre." Alors que les retours de buy back s’annoncent massifs entre 2026 et jusqu’à fin 2027, les marchands et les agents font également face à des problèmes de trésorerie et à des besoins en fonds de roulement.

Pour les professionnels du véhicule d’occasion, l’enjeu est d’abord financier. L’augmentation des prix des véhicules alourdit mécaniquement les besoins de trésorerie, tandis que les délais de détention restent trop longs.

Zenenco se positionne comme un hub qui connecte les fournisseurs, les acheteurs et les banques. L’objectif est de soutenir les professionnels du VO, qui arbitrent souvent leur croissance faute de trésorerie.

La jeune entreprise a développé une plateforme numérique conçue comme un point de connexion entre les différents acteurs. L’objectif est de regrouper, au sein d’un même outil, l’accès au financement, l’exécution des paiements et le suivi des stocks financés.

Zenenco, une application pour les floor plans

Ainsi, la plateforme doit permettre aux professionnels d’acheter un véhicule, de le financer et d’en suivre la détention avec un pilotage centralisé. Concrètement, pour un agent de marque ou un négociant, le fonctionnement est simple. Celui-ci ouvre un compte sur l’application Zenenco, achète un véhicule et la fintech déclenche le paiement du fournisseur. Le véhicule entre alors dans le stock financé et ne remboursera qu’au moment de la revente. Pendant toute la durée de détention, le financement est piloté dans la plateforme avec une durée définie de 45 ou de 60 jours.

Pour ce faire, Serge Pietri a obtenu l’agrément de l’APCR et s’est associé à Treezor, un établissement de monnaie électronique appartenant à la Société générale. Zenenco opère en qualité d’agent de services de paiement de Treezor.

L’entreprise ne se positionne pas comme un simple intermédiaire entre banques et distributeurs, mais comme un acteur intervenant directement dans la gestion des flux financiers liés aux transactions. Un positionnement qui vise notamment à offrir aux partenaires bancaires une meilleure visibilité sur les opérations financées, tout en limitant les risques opérationnels. La fintech optimise la "qualité" des acheteurs grâce au "Zenscore" qui permet de donner une note sur 100.

La plateforme de Zenenco doit également permettre de réduire certaines charges administratives et de sécuriser les paiements, deux points régulièrement identifiés comme des freins dans les transactions interprofessionnelles.

Le lancement opérationnel est prévu pour septembre 2026.