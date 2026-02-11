Leboncoin et Aramisauto se lancent sur ChatGPT

De manière concomitante, la plateforme de diffusion d'annonces et l'enseigne commerciale ont mis en service leur application sur ChatGPT. Leboncoin et Aramisauto souhaitent pouvoir renseigner les acheteurs de voitures d'occasion sur l'interface qui s'impose comme un moteur de recherche.

Leboncoin et Aramisauto ont devancé toute la profession sur ChatGPT. ©AdobeStock-Rokas

Hasard de calendrier ou saine rivalité ? Toujours est-il que Leboncoin et Aramisauto viennent, dans cet ordre respectif, d'annoncer le lancement de leur propre application dans l'environnement de ChatGPT. La plateforme de diffusion d'annonces et l'enseigne commerciale sont donc les deux premières entités tricolores du monde des voitures d'occasion à concrétiser de tels projets techniques.

La finalité reste la même pour Leboncoin et Aramisauto. Les applications serviront à accompagner les consommateurs dans leur démarche digitale au début du parcours d'achat d'une voiture d'occasion. Ces applications positionnent l'infomédiaire et le pure player sur l'interface d'intelligence artificielle générative qui s'impose progressivement comme un moteur de recherche du quotidien.

Lien direct avec les bases de données

En pratique, l'internaute doit aller dans le magasin d'applications de ChatGPT, chercher dans le catalogue et activer le service. Alors, il pourra exprimer son besoin de manière naturelle dans le prompteur. Comme les applications servent à relier les bases de données d'Aramisauto ou Leboncoin, ChatGPT disposera des informations en temps réel pour formuler des réponses et des suggestions de voitures d'occasion.

"Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients une expérience totalement nouvelle, en réinventant la manière dont ils interagissent avec nos offres, s'est exprimé par voie de communiqué Romain Boscher, DG d’Aramisauto. Cette application n’est que la première brique dans notre projet d’intégrer l'intelligence artificielle dans les parcours d’achat de nos clients".

Dans les rangs d'Aramisauto, on y voit une "solution alignée avec le concept de départ de l'entreprise de vendre des voitures d'occasion sur internet", comme l'explique au Journal de l'Automobile le directeur de l'expérience client, Cyril Gras. "Il s'agit d'être à la pointe de la nouvelle technologie", complète-t-il son propos.

Chez Leboncoin, Olivier Flavier salue une avancée. Aux yeux du VP Mobilité, il était évident de faire ce saut pour "capter une clientèle qui fonctionne avec d'autres codes du web". Décrite comme plus jeune, celle-ci délaisserait le moteur de recherche Google pour les IA génératives. Ce premier pas sert donc à préparer l'avenir proche du commerce de voitures d'occasion.

L'humain reste impliqué

Il y a encore du travail. Les erreurs de recommandation ne sont pas à exclure. "Nous avons besoin d'engranger des statistiques pour affiner le service", concède Olivier Flavier. Et Cyril Gras d'abonder : "Il n'est pas question de déléguer totalement la recherche à une IA, les compétences humaines resteront impliquées en aval du parcours". Il est vrai qu'au cours de nos tests, certaines offres de voitures d'occasion poussées laissaient interrogateur.

Rappelons qu'en France, La Centrale avait choisi d'intégrer la solution d'OpenAI sur son site ou que Weespots a repensé son référencement pour les IA. En dehors de nos frontières, le groupe AutoScout24, dont sa filiale canadienne AutoTrader, ont déjà effectué ce mouvement pour figurer sur la liste des applications opérationnelles. Il y a donc fort à parier que les propositions vont se multiplier au cours des mois à venir dans l'industrie des voitures d'occasion.

À noter qu'en Belgique, Cardoen, la filiale locale d'Aramis Group, a abordé le sujet d'une autre manière. ChatGPT a été intégré au site de l'enseigne pour aider les internautes à décomplexifier leur recherche. À terme, il n'est pas exclu que les deux propositions de service cohabitent dans chaque pays couvert par le groupe français.