Petites annonces VO : Weespots se réinvente avec une stratégie tournée vers ChatGPT

En février 2026, Weespots lance deux modules inédits dédiés à l'intelligence artificielle générative. Avec Engine et Visibilty, la plateforme de petites annonces entend embarquer les distributeurs dans sa vision du commerce de voitures d'occasion au travers de ChatGPT.

Weespots changera prochainement d'aspect pour reprendre les codes des interfaces d'IA générative. ©AdobeStock-Fokke Baarssen (image générée par IA)

Faire basculer les revendeurs de voitures d'occasion dans l'ère de ChatGPT, tel a été le fil conducteur pendant les deux années de développement. En février 2026, Weespots lance deux modules digitaux, Weespots Engine et Weespots Visibility, qui ont pour but de changer les paradigmes des méthodes commerciales des utilisateurs de la plateforme de diffusion d'annonces VO.

Pour la direction de Weespots, il s'agit de "répondre à un changement structurel du marché" induit par l'émergence de l'intelligence artificielle. Et de préciser l'intérêt : "Les moteurs de recherche conversationnels et les agents IA deviennent des prescripteurs. Les annonces automobiles doivent donc être lisibles, qualifiées et exploitables par les IA, au même titre que par les humains".

Les VO comme objet commercial intelligible

Tout commence avec Weespots Visibility. Ce module a été pensé tel une mécanique de référencement des véhicules d'occasion sur les interfaces d'intelligence artificielle, à commencer par ChatGPT. L'éditeur a mis au point un système d'optimisation des fiches de véhicules et des informations du revendeur pour être pris en considération par les moteurs conversationnels.

"Avoir un site internet bien référencé sur Google est une base, mais la stratégie de mots-clés ne suffit plus. Les commerçants doivent avoir un protocole technique pour ChatGPT. Il leur permettra d'être visibles sur cette interface qui, depuis quelque temps, a ouvert la possibilité de faire des achats", soutient Jimmy Cohen, le cofondateur de Weeflow, maison mère de Weespots.

Pour ce faire, comme l'explique ce dernier, chaque véhicule est structuré comme un objet commercial intelligible par les intelligences artificielles grâce au Universal Commerce Protocol. Les données sont exposées via un serveur MCP (le service externe qui fournit le contexte, les données ou les capacités au LLM, ndlr) permettant aux agents IA et moteurs conversationnels d’interroger des informations fiables, normalisées et à jour.

Haute qualification des leads VO

Quant au second module Weespots Engine, il prend en quelque sorte le relai. Et pour cause, il intervient sous la forme d'une aide aux côtés des internautes qui ont entamé un parcours d'achat. Ce moteur conversationnel intelligent, intégré aux sites internet, aux vitrines VO et aux canaux de messagerie, réagit en temps réel pour répondre aux questions, qualifier les besoins et préparer le terrain aux forces commerciales qui interviendront ensuite.

Pour le rendre le plus pertinent possible, les distributeurs le paramètrent entièrement à leur convenance. Ils lui partagent le niveau de connaissances qu'ils jugent nécessaire. Weespots Engine veut ainsi dépasser le simple chatbot généraliste pour en faire un assistant spécifique aux voitures d'occasion, tel que l'on commence à en voir apparaître dans l'après-vente.

La mission de Weespots Engine s'arrête à la génération de leads qualifiés dans le respect des limites imposées par le RGPD, règlement européen sur la donnée personnelle. L'acceptation des cookies sera donc un élément clé pour libérer le plein potentiel de cette solution entièrement conçue par l'éditeur parisien.

En effet, la suite se passera dans les DMS et outils de gestion de leads déjà en place, à commencer par SpiderVO. Jimmy Cohen indique à ce titre que tous les utilisateurs de la solution informatique de Weeflow bénéficieront gracieusement du service dans sa version basique en 2026. Les étroites relations techniques avec Bee2Link et PVO² laissent imaginer que Weespots Engine fonctionnera aussi avec divers environnements.

Weespots révise son interface

Deux modules qui ont provoqué une refonte de Weespots. La plateforme de diffusion aux quelques dizaines de milliers de véhicules d'occasion apparaîtra prochainement dans sa nouvelle mouture. Exit l'aspect traditionnel des sites de petites annonces, pour Jimmy Cohen il était devenu indispensable de s'approprier les codes technologiques et les standards visuels propres aux plateformes d’intelligence artificielle.

La marketplace weespots.com proposera deux modèles de navigation distincts, avec des accès différenciés pour les internautes selon qu'ils seront acheteurs particuliers ou professionnels de l'automobile ou encore acteurs du négoce. L'environnement bénéficiera donc d’interfaces spécifiques appropriées aux usages, aux attentes et aux besoins de chaque profil utilisateur.