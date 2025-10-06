Qui sont ces agents dotés d'intelligence artificielle lancés par SpiderVO ?

L'éditeur de DMS destinés aux distributeurs de voitures d'occasion poursuit son œuvre de modernisation des outils. SpiderVO annonce le déploiement de trois agents distincts, tous doués d'intelligence artificielle, qui aideront les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

SpiderVO change les paradigmes d'interaction avec le système en proposant des agents IA intégrés. ©AdobeStock

Les équipes de SpiderVO continuent de démocratiser l'intelligence artificielle par tous les moyens. L'éditeur de DMS déploie, à compter du 6 octobre 2025, trois agents IA au cœur même de l'outil de gestion des points de vente de voitures d'occasion. Un chantier qui va se passer en trois temps, comme l'a expliqué au Journal de l'Automobile Jimmy Cohen, le directeur général.

Tout commence avec Romy qui sera opérationnelle le 6 octobre donc. Cette assistante tiendra virtuellement le rôle d'administratrice des ventes. Cette intelligence artificielle prendra en considération tous les processus de l'entreprise et toutes les notions réglementaires pour garantir que la livraison des véhicules se fera en conformité. L'idée étant de minimiser les risques de sinistralité a posteriori, "qui coûtent parfois très cher aux distributeurs", rappelle Jimmy Cohen.

Une fois sollicitée, elle sera en contact avec toutes les parties prenantes, contrôlera la liste des documents, synchronisera les efforts de chaque collaborateur et, le cas échéant, pourra contacter les clients pour réclamer des pièces manquantes. SpiderVO assure que, par ce niveau d'interaction, son système va plus loin que la traditionnelle check list. "Nous allons aussi baisser le niveau de stress du personnel en garantissant la qualité du dossier", appuie le fondateur de SpiderVO.

Léo, le pilote de la rotation des annonces

Une semaine plus tard, l'autre agent IA entrera en service. Baptisé Leo, il interviendra dans le domaine de la diffusion des annonces. L'interface permet à l'utilisateur de renseigner chaque plateforme de petites annonces que le point de vente utilise, en précisant le coût respectif des abonnements et le nombre de places virtuelles disponibles. Aussi, il indique pour chaque voiture d'occasion les sites sur lesquels il autorise la publication de l'offre.

Leo se charge de piloter de manière la plus optimale possible la diffusion et la rotation des annonces. Si le stock du vendeur dépasse le nombre de places auxquelles il a droit, alors l'IA assure une rotation de toutes les annonces de voitures en ligne. Rien d'arbitraire, les statistiques de consultation remontées par les infomédiaires donnent à Leo de la matière pour sa réflexion. Ainsi, une offre très consultée ne sera pas retirée, tout comme une voiture régulièrement ajoutée dans les "favoris" par les internautes.

Derrière cette innovation, SpiderVO entend contribuer à piloter plus finement le coût d'acquisition des leads. Un tableau de bord suivra cet indicateur de performance en temps réel dans l'optique de maximiser les marges des revendeurs de voitures d'occasion. D'ailleurs, cet assistant a la capacité d'évaluer la qualité intrinsèque des annonces (format et contenu du texte, photos, données d'historique…) pour éclairer le distributeur.

Alex, l'organisateur des tâches commerciales

Il faudra attendre la fin du mois d'octobre pour l'arrivée d'Alex. Au sein de l'outil SpiderVO, il interviendra en tant qu'assistant commercial. En combinant ses accès aux modules de gestion de leads et de gestion de la relation client, il sera capable de formuler des recommandations d'action, voire des plans d'action à destination des utilisateurs.

"Cette intelligence intervient au service de la priorisation des tâches pour structurer efficacement le temps des commerciaux", souligne Jimmy Cohen. Alex ira un peu plus loin tout de même. Partant du constat qu'un lead sur deux part à la poubelle, il sera capable d'analyser le besoin exprimé par le prospect, d'en conserver une trace et d'alerter le vendeur quand une voiture plus appropriée correspond à la demande. "Nous nous sommes inspirés de ce que font les agences immobilières et que l'automobile met trop rarement en œuvre", dit encore le DG de SpiderVO.

Le choix de l'éditeur de donner des prénoms à ses agents intelligents est totalement assumé. "Il y a deux ans, dans une émission du Journal de l'Automobile sur l'IA, je prédisais déjà l'arrivée de collaborateurs virtuels, se souvient Jimmy Cohen. En les personnifiant, nous allons faciliter leur intégration dans l'organisation car les salariés en parleront comme des collègues, à solliciter au besoin".

Il estime que l'entrée en service de ces trois personnages, combinant une technologie interne et celle de ChatGPT, conduira à une augmentation du taux d'utilisation des fonctionnalités du logiciel SpiderVO. Grâce aux formations, selon les points de vente, environ 60 à 70 % d'entre elles sont exploitées. Romy, Léo et Axel devraient amener ce score à 100 %.