Comment WeeSpots s'approprie ChatGPT pour promouvoir les voitures d'occasion

Publié le 17 septembre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Cet été, l'infomédiaire a connecté son service aux intelligences artificielles comme ChatGPT, afin de mettre en avant les voitures d'occasion référencées sur sa plateforme. WeeSpots pense ainsi anticiper une expérience de recherche sur le web qui pourrait bien devenir un réflexe chez les consommateurs.
WeeSpots intelligence artificielle
WeeSpots prend le pari que les internautes auront de plus en plus recours aux IA pour trouver leur voiture d'occasion. ©AdobeStock-Atelier 211

WeeSpots a intégré l'environnement des GPT. Au cours de l'été 2025, l'infomédiaire a validé des passerelles avec plusieurs services d'intelligence artificielle. Une initiative qui a pour but de donner un surcroît de visibilité aux voitures d'occasion exposées sur sa plateforme par des revendeurs professionnels.

 

Il faut y voir l'appropriation de ChatGPT et autre Perplexity pour moderniser la relation entre des distributeurs automobiles et des internautes en phase d'achat. Une démarche que La Centrale avait imaginée dès l'an passé, mais que WeeSpots aborde sous un autre angle.

 

"Jusqu'à présent, les sociétés ont imaginé mettre des briques d'IA générative sur leur site internet afin de permettre aux internautes de formuler une requête de manière naturelle. Nous avons fait le chemin inverse, présente Jimmy Cohen, le créateur de WeeSpots. Notre service a rejoint le catalogue des GPT au cœur même des IA".

 

Tout le stock dans ChatGPT

 

Un changement de paradigme qui mérite une explication. Concrètement, les internautes ne profiteront pas de la puissance de ChatGPT sur WeeSpots, mais de la connaissance de l'infomédiaire directement dans l'interface de l'IA générative. Alors, en formulant une requête sur ChatGPT (et consorts), le consommateur obtiendra une réponse prenant en considération WeeSpots comme source d'informations disponibles et fiables.

 

"Ce qui veut dire que l'internaute se verra proposer des voitures d'occasion que nous avons en vente chez nos distributeurs partenaires, et ce, en temps réel, traduit Jimmy Cohen. Nous avons la conviction que très rapidement les internautes feront de moins en moins appel aux moteurs de recherche traditionnels. Il faut donc d'ores et déjà embrasser l'avenir d'internet".

 

WeeSpots se lance dans la bataille des applications photo intelligentes

 

Dans un univers des infomédiaires dominé par deux références, WeeSpots abat la carte de la disruption. Cela a impliqué un investissement conséquent en ingénierie afin de donner une plus grande accessibilité aux données et d'enrichir le contenu des pages associées. Cela vaut aussi bien pour la plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion que pour le logiciel de gestion des points de vente, SpiderVO.

 

"Rapprocher notre métier d'éditeur des technologies IA ne doit plus être un luxe mais une nécessité", signale Jimmy Cohen. À une échéance relativement courte, il voit les spécialistes de la cotation effectuer un travail similaire. L'enjeu sera le même, celui d'être considéré comme une source crédible.

