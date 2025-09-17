Mobilians entre au capital de Diago, une première pour l’organisation professionnelle

Soutenir ses membres en investissant dans un secteur porteur, l'intelligence artificielle, voici le pari de Mobilians en entrant au capital de Diago. En parallèle, la start-up, qui s'adresse en particulier aux distributeurs automobiles, intègre la 14ᵉ promotion du Moove Lab.

Guillaume Couzy, cofondateur de Diago, Xavier Horent, délégué général de Mobilians, Sylvain Delgendre, cofondateur de Diago. ©Diago/Mobilians

Mobilians franchit un cap. En effet, l’organisation professionnelle annonce pour la première fois son entrée au capital d’une entreprise. Pour ce faire, elle a choisi la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux relations clients dans la distribution automobile : Diago. Pour Mobilians, cette participation marque un "tournant stratégique" dans l’accompagnement de ses membres, à un moment où les métiers de la distribution et de la mobilité repensent leurs modèles économiques avec l’émergence de l’IA.

"Le gisement d'innovations et de simplifications dans les services, notamment de l'automobile, est considérable. Nos instances ont estimé essentiel de devenir des acteurs à part entière dans le domaine de l'IA, assure Xavier Horent, délégué général de Mobilians dans un communiqué. Cet investissement illustre notre engagement à proposer à nos adhérents des solutions concrètes, simples et immédiatement opérationnelles afin qu’ils puissent pleinement bénéficier des opportunités offertes par l’intelligence artificielle."

Un projet pour les agents et les réparateurs agréés

"Pour nous, l’entrée de Mobilians dans notre capital est très intéressante, car il s’agit du deuxième acteur de la filière qui s’intéresse à nous et qui pense que notre solution va apporter un service pertinent à leurs adhérents, se réjouit Guillaume Couzy, cofondateur de Diago. Nous sommes très contents d’avoir ce type d’investisseurs plutôt que des financiers. Nous parlons le même langage et nous avons les mêmes intérêts, ce qui nous légitime par rapport à d’autres acteurs."

Avec Mobilians, Diago travaille sur un projet qui devrait se développer sur l’année 2026. La start-up souhaite adresser une clientèle plus petite, comme les agents ou encore les réparateurs agréés, avec un produit spécifique, "un peu différent, mais toujours avec de l’IA et de la data", soutient Guillaume Couzy. Ce nouveau produit vise à être "simple à mettre en place, quasiment sur l’étagère, avec très peu d’effort, permettant aux petits acteurs de bénéficier de ce que l’IA peut apporter en matière de boost, de chiffres d’affaires et de productivité" assure l’ex-dirigeant de Stellantis.

Diago, une start-up sur la voie de la croissance

La start-up Diago surfe sur la montée en puissance de l’IA. Fondée fin 2023 par Sylvain Delgendre, Pierre de Boisredon et Guillaume Couzy, ancien dirigeant de Stellantis, elle propose une gestion intelligente des appels dans les concessions automobiles. Elle met en relation le client avec un agent vocal IA disponible tous les jours à toute heure.

Celui-ci est capable de prendre tous les appels entrants et de les rediriger automatiquement vers le bon interlocuteur. Il gère en autonomie des demandes comme la prise de rendez-vous atelier, le suivi d’intervention, le suivi de commande, ou encore la qualification de leads. La start-up a mis en place sa solution dans une centaine de concessions d’une quarantaine de groupes de distribution.

En parallèle de l’investissement de Mobilians, Diago a été sélectionné parmi 120 candidatures pour intégrer la 14ᵉ promotion du Moove Lab à Station F. Pour rappel, le Moove Lab est un programme d’accélération des start-up de la mobilité française.

Une nouvelle promotion pour le Moove Lab

La nouvelle promotion du Moove Lab accueille sa 14ᵉ promotion composée de treize start-up. Avec ces dernières, une tendance se dégage et illustre l’écosystème de la mobilité d’aujourd'hui : les sociétés sélectionnées proposent des services liés à la mobilité électrique, l’économie circulaire, la data et l’intelligence artificielle. Les start-up ont été sélectionnées par Mobilians, VVia.ID, BMW Group France (parrain de la promotion), Bessé, Roole, Mobivia, EIT Urban Mobility, EDF, UTPF, Opteven, AIT, ANFA, OPCO Mobilités, NextMove, et BCA Expertise. À noter que cette année, l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF) ainsi que l’Agence de l’innovation pour les transports (AIT) rejoignent les partenaires du Moove Lab.

Le Moove Lab permet aux start-up de la mobilité de bénéficier d’un programme de levée de 205 millions d’euros. Parmi les sociétés étant passées par l’incubateur, Cafler est parvenu à lever 11,5 millions d’euros, Lizy en a levé 10 millions d’euros ou encore Up&Charge en a levé 3 millions d’euros. Pendant quatre mois, les jeunes entreprises seront accompagnées dans leur croissance par le biais de mentorat, de business développement et de financement. Elles pourront bénéficier d'opportunités de collaboration avec des partenaires.

Outre Diago, les autres entreprises qui composent la 14e promotion du Moove Lab sont :