Le premier trimestre d'Aramis Group a été plombé par les filiales étrangères

Le distributeur français de voitures d'occasion a présenté le bilan de son premier trimestre décalé. Comme prévu par la direction, Aramis Group affiche des pertes de volumes et de chiffre d'affaires non négligeables. La conséquence de mesures d'ajustement et d'un marché dégradé à l'étranger.

Entre octobre et décembre 2025, Aramis Group a cumulé 27 269 transactions de voitures d'occasion sur le canal des particuliers. ©Aramis Group

C'est une sortie de trajectoire qui va laisser une trace. Aramis Group a présenté, le 27 janvier 2026, un résultat négatif au terme de son premier trimestre décalé. Dans un contexte de marché dégradé en Europe, le distributeur de voitures d'occasion a perdu en volume de ventes et en chiffre d'affaires.

Entre octobre et décembre 2025, la société cofondée par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli a totalisé 27 269 transactions de voitures d'occasion sur le canal des particuliers, soit 5,6 % de moins que l'année précédente. Aramis Group a subi une fonte de 9,3 % des voitures reconditionnées, à 20 345 unités. Ce que le segment des voitures estampillées zéro kilomètre n'a pas pu compenser malgré le gain de 7,5 %, à 6 924 unités.

En conséquence, le chiffre d'affaires de l'activité de vente aux particuliers s'est effrité de 5,1 %, à 486,4 millions d'euros, d'après les données publiées par la société cotée à la Bourse de Paris. Là encore, la progression de 13,6 % du segment des voitures pré-immatriculées (143,3 millions d'euros) n'a pas pu gommer la contre-performance des voitures reconditionnées (-11,1 %, à 343,1 millions d'euros).

Au cumul de toutes les activités commerciales, Aramis Group et ses six filiales ont généré 550,4 millions d'euros. En comparaison avec l'année précédente, le chiffre d'affaires du premier trimestre a glissé de 4,8 %.

Aramisauto fait figure de bon élève

"Dans un contexte de marché dégradé, la France surperforme le marché de douze points, confirmant la solidité de notre modèle et la pertinence de notre proposition de valeur. Dans le même temps, la performance du premier trimestre a été impactée par les transitions en cours au Royaume-Uni et en Autriche, comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels", ont commenté les cofondateurs d'Aramis Group.

Au Royaume-Uni, il s'agit de recentrer les efforts sur la rentabilité. En Autriche, Aramis Group opère une transformation en profondeur. Sur ces deux marchés, il en découle des baisses de chiffres d'affaires de respectivement 23 % (à 90,5 millions d'euros) et 28,5 % (à 35,1 millions d'euros). Dans le même temps, en Belgique, la filiale Cardoen a accusé un repli de CA de 6,3 %, à 73,7 millions d'euros.

À domicile, le groupe s'en sort bien. Sur un marché des voitures d'occasion toujours morose, Aramisauto a terminé la période en gain de 6,6 %, à 264,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe explique cette croissance par une hausse de +4,4 % de ses volumes totaux, dans un pays où les reventes de véhicules d’occasion de moins de 8 ans déclinent de 7,1 %.

Soulignant que, par rapport au 1er trimestre 2025, les volumes affichent une forte progression de +34,9 % et que le CA bondit de 29 % (à 8,7 millions d'euros), le groupe tire pleine satisfaction de la situation en Italie. De l'autre côté des Alpes, les mesures de réorganisation de l'équipe dirigeante et les ajustements dans la stratégie commerciale opérés au cours du second semestre de l'exercice 2025 portent de toute évidence leurs fruits.

En ligne avec les engagements pris lors de la présentation des résultats annuels en novembre dernier, le groupe réitère son ambition de poser les bases d'une croissance saine, rentable et génératrice de trésorerie. Aramis Group confirme ainsi ses objectifs pour 2026, à savoir au moins 115 000 reventes de voitures d'occasion sur le canal B2C et un Ebitda ajusté d’au moins 55 millions d’euros.