IA : comment Yakabiz et Maindset Digital modernisent la visite virtuelle

Publié le 30 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Transformer les photos d'un point de vente en une vidéo de visite des lieux, telle est la promesse faite par Yakabiz et Maindset Digital. Un emploi de l'intelligence artificielle destiné à donner plus de visibilité aux distributeurs automobiles.

Une planche de photos prises avec un smartphone suffit à créer une vidéo de visite détaillée et immersive. ©Gemini

Maindset Digital ne réserve plus sa technologie aux seules voitures d'occasion. La société montpelliéraine s'intéresse aussi aux points de vente. Un élargissement de périmètre amené par une idée de Yakabiz, la société de services digitaux à destination des distributeurs automobiles. Avec leur solution MasterVidéo, ils entendent appliquer l'intelligence artificielle pour donner plus de visibilité et encourager la confiance des clients. De quoi s'agit-il exactement ? MasterVidéo est une solution d'intelligence artificielle générative. Comme le fait déjà Maindset Digital avec les voitures d'occasion, une série de photographies classiques – entre une trentaine et une quarantaine – d'un point de vente suffit à pouvoir éditer une vidéo immersive de visite virtuelle. Un contenu compatible avec les fameuses fiches d'établissement de Google. "Grâce à MasterVidéo, chaque fiche Google devient une vitrine vivante. Nous ne parlons plus simplement d’informations, mais d’une véritable expérience visuelle, explique Julien Renard, fondateur de Maindest Digital. Cette vidéo pourra aussi enrichir un site internet, les réseaux sociaux dont la vidéo est le contenu ROI, un e-mail, voire être envoyée par SMS via un lien YouTube." Suite logique dans le développement du catalogue Pour Lionel Galichet, fondateur de Yakabiz, cette innovation fait sens dans la mesure où la vidéo va devenir indispensable au bon référencement des sites internet. "Les distributeurs automobiles peuvent présenter leur showroom, leurs véhicules et leur équipe de manière moderne et captivante", soutient-il, arguant que le taux d'engagement des clients en sortira amélioré. Relation client : le groupe Sofida active son assistante virtuelle nommée Sofi Dans le catalogue de Yakabiz, MasterVidéo vient en complément de MasterGoogle, une prestation de conseil en image d'entreprise sur le web. Partant de la statistique que plus de 60 % des fiches Google de concessions sont incomplètes ou mal renseignées, Lionel Galichet propose de réaliser des audits et de mener les actions correctives.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet