IA : comment Yakabiz et Maindset Digital modernisent la visite virtuelle
Publié le 30 janvier 2026
Maindset Digital ne réserve plus sa technologie aux seules voitures d'occasion. La société montpelliéraine s'intéresse aussi aux points de vente. Un élargissement de périmètre amené par une idée de Yakabiz, la société de services digitaux à destination des distributeurs automobiles. Avec leur solution MasterVidéo, ils entendent appliquer l'intelligence artificielle pour donner plus de visibilité et encourager la confiance des clients.
De quoi s'agit-il exactement ? MasterVidéo est une solution d'intelligence artificielle générative. Comme le fait déjà Maindset Digital avec les voitures d'occasion, une série de photographies classiques – entre une trentaine et une quarantaine – d'un point de vente suffit à pouvoir éditer une vidéo immersive de visite virtuelle. Un contenu compatible avec les fameuses fiches d'établissement de Google.
"Grâce à MasterVidéo, chaque fiche Google devient une vitrine vivante. Nous ne parlons plus simplement d’informations, mais d’une véritable expérience visuelle, explique Julien Renard, fondateur de Maindest Digital. Cette vidéo pourra aussi enrichir un site internet, les réseaux sociaux dont la vidéo est le contenu ROI, un e-mail, voire être envoyée par SMS via un lien YouTube."
Suite logique dans le développement du catalogue
Pour Lionel Galichet, fondateur de Yakabiz, cette innovation fait sens dans la mesure où la vidéo va devenir indispensable au bon référencement des sites internet. "Les distributeurs automobiles peuvent présenter leur showroom, leurs véhicules et leur équipe de manière moderne et captivante", soutient-il, arguant que le taux d'engagement des clients en sortira amélioré.
Dans le catalogue de Yakabiz, MasterVidéo vient en complément de MasterGoogle, une prestation de conseil en image d'entreprise sur le web. Partant de la statistique que plus de 60 % des fiches Google de concessions sont incomplètes ou mal renseignées, Lionel Galichet propose de réaliser des audits et de mener les actions correctives.
