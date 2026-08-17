Prime CEE : les voitures d'occasion électriques obtiennent un coup de pouce !

La nouvelle était attendue depuis longtemps et demandée ardemment par les professionnels de l'automobile. Pour décarboner le parc roulant, quoi de plus efficace qu'un soutien financier pour l'acquisition d'une voiture d'occasion et non pas uniquement d'un modèle neuf ? Le gouvernement a donc finalement accepté, du bout des doigts, d'apporter ce coup de pouce en créant une nouvelle fiche CEE dédiée, publiée au Journal officiel le 12 août 2026.

Une aide soumise à plusieurs conditions

Pour ouvrir droit à la prime, le véhicule devra être exclusivement électrique et avoir été immatriculé pour la première fois en France entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023. Son achat ou sa location devra obligatoirement être réalisé auprès d’un professionnel de l’automobile.

L’état de la batterie fera également partie des critères d’éligibilité. Celle-ci devra conserver au moins 80 % de sa capacité initiale, ou satisfaire à une exigence équivalente. Enfin, l’acquéreur ou le locataire devra conserver le véhicule pendant au moins trois ans.

Le dispositif sera applicable durant quatre ans. Son montant devrait toutefois rester limité. Celui-ci devrait atteindre 337 euros sur la base du certificat CEE proposé par le gouvernement.

Une prime renforcée pour les services à la personne

Des coefficients multiplicateurs sont néanmoins prévus jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les professionnels de l’aide à domicile et des services à la personne. Pour ces bénéficiaires, le montant de la prime pourrait atteindre entre 2 000 et 2 360 euros.

Cette bonification sera réservée à l’acquisition de véhicules dont le prix est inférieur à 25 000 euros. Elle vise à faciliter l’électrification de métiers caractérisés par des déplacements fréquents et souvent réalisés sur de courtes distances.

Jusqu’à 5 500 euros pour les taxis

Un second arrêté, également publié au Journal officiel, instaure une aide CEE destinée à l’achat ou à la location de voitures électriques neuves par les taxis.

Son montant sera d’environ 3 500 euros et pourra atteindre 5 500 euros lorsque le véhicule et sa batterie sont fabriqués en Europe, selon le gouvernement. Le dispositif concernera les commandes effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026.

La prime sera accessible aussi bien aux chauffeurs de taxi indépendants qu’aux entreprises exploitant une flotte. Elle sera toutefois limitée aux modèles satisfaisant aux critères de l’écoscore.