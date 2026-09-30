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Distribution

JeVendsVotreAuto expérimente la moto

Publié le 30 septembre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
L'enseigne spécialisée dans la revente de voitures d'occasion entre particuliers a présenté, lors de sa conférence annuelle, un plan de développement à ses franchisés. Sous forme de projet pilote, quatre centres vont tester le concept JeVendsVotreMoto.
JeVendsVotreAuto moto
La franchise JeVendsVotreAuto va essayer la vente de deux-roues. ©jevendsvotreauto

JeVendsVotreAuto s'ouvre au commerce de deux-roues. L'enseigne spécialisée dans la revente de voitures d'occasion entre particuliers a présenté, lors du récent séminaire annuel du réseau de franchises, un nouveau concept appelé JeVendsVotreMoto.

 

Comme son nom l'indique, il s'agira de proposer des motos de particuliers sur le marché de la revente. Un moyen pour l'entreprise fondée par Frédéric Chaves de démultiplier les sources de revenus pour ses franchisés.

 

Harbot Automobiles veut rebondir grâce aux deux-roues d'occasion

 

Le coup d'envoi sera lancé au mois d'octobre 2026. Quatre sites, dont celui de Bruxelles (Belgique), pourront alors tester le concept pour évaluer l'approche et ajuster les méthodes. En cas de succès, JeVendsVotreMoto pourra être déployé plus largement.

 

Cette initiative n'est pas sans rappeler celle de Transakauto, le concurrent de JeVendsVotreAuto. Depuis le printemps, le groupe fondé par Michael Ledoux exploite le panneau Transakmoto avec un premier site à Caen (14).

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