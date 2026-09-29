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SOH : MyBatteryHealth sort son label

Publié le 29 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le spécialiste des rapports d'état de santé des batteries de véhicules électriques annonce la création de son propre label. Il pourra être apposé sur les vitrines des distributeurs de modèles d'occasion utilisant la solution de MyBatteryHealth.
MyBatteryHealth créer un label d'identification
MyBatteryHealth va permettre aux distributeurs VO de s'identifier comme garantisseur du SOH. ©MyBatteryHealth

Un macaron de plus va apparaître sur la vitrine de distributeurs de véhicules d'occasion tricolores. MyBatteryHealth a annoncé, mi-septembre 2026, la création d'un label à attribuer à ses partenaires. Le spécialiste des rapports d'état de santé de batteries (SOH) de véhicules électriques entend ainsi faciliter l'identification des enseignes qui ont recours à ses solutions.

 

En pratique, chaque "Centre Certifié MyBatteryHealth" va recevoir alors une plaque officielle mentionnant le nom du point de vente et un numéro de certificat unique. Un QR code complète le dispositif. En le scannant, le client peut vérifier directement en ligne l'authenticité des informations relatives au revendeur de voitures électriques d'occasion.

 

Savoir expliquer la méthode

 

Cette initiative intervient quelques semaines à peine après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions voulues par le gouvernement. Le certificat de santé de la batterie des VE est devenu un prérequis à l'octroi des aides à l'achat d'un exemplaire d'occasion. MyBatteryHealth entend ainsi doubler les éléments de réassurance pour les consommateurs.

 

Le label "Centre certifié" garantit que le professionnel à l'origine de la transaction d'une voiture électrique d'occasion saura expliquer aussi simplement que précisément la méthode employée pour évaluer l'état de santé de la batterie. Pour Hervé Eloin, fondateur de MyBatteryHealth, la valeur du SOH tient en grande partie à cette précision.

 

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Pour mémoire, la société française n'utilise aucun boîtier ou équipement spécifique. L'estimation du SOH est réalisée à distance par logiciel. Cela présente par ailleurs l'avantage d'éviter l'immobilisation du véhicule. MyBatteryHealth indique couvrir plus de 100 marques et rappelle procéder de façon indépendante.

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