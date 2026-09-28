L'émission du club trajectoire durable - Comment concilier électrification du marché automobile et souveraineté industrielle ?

L’Europe s’apprête à rebattre les cartes de sa politique automobile. Normes d’émissions de CO₂, échéance de 2035, verdissement des flottes et "Made in Europe" : chaque texte fait l’objet d’intenses rapports de force entre la Commission européenne, les États membres, les constructeurs et les acteurs de la filière automobile.

Quels pays imposeront leur ligne ? Jusqu’où les règles pourront-elles évoluer ? Et quelles contreparties seront demandées aux industriels ? Le Club trajectoire durable décrypte les batailles de cet automne 2026 qui façonneront l’avenir de l’automobile européenne.

Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Jean-André Barbosa (directeur des Affaires publiques chez Renault Group), Tommaso Pardi (économiste, chercheur au CNRS et directeur du Gerpisa) et Natasha Castro-Pouget (directrice des Affaires publiques chez Automotive Cells Company).

Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 30 septembre 2026, à 10h30, pour tout comprendre des prochains défis de l'automobile européenne et mieux anticiper leurs effets concrets sur le marché.

Pour assister à la prochaine émission, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant ici.