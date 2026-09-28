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L'émission du club trajectoire durable - Comment concilier électrification du marché automobile et souveraineté industrielle ?

Publié le 28 septembre 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
L'Europe peut-elle encore changer la donne automobile ? Trois experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians pour tenter de répondre à cette question à l'heure de l'examen des textes du paquet automobile par le Parlement européen. L'émission sera diffusée en ligne le mercredi 30 septembre 2026, à 10h30.
Émission CTD
De gauche à droite : Natasha Castro-Pouget, directrice des Affaires publiques chez ACC, Tommaso Pardi, économiste, chercheur au CNRS et directeur du Gerpisa, Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, et Jean-André Barbosa, directeur des Affaires publiques chez Renault Group. ©JA

L’Europe s’apprête à rebattre les cartes de sa politique automobile. Normes d’émissions de CO₂, échéance de 2035, verdissement des flottes et "Made in Europe" : chaque texte fait l’objet d’intenses rapports de force entre la Commission européenne, les États membres, les constructeurs et les acteurs de la filière automobile.

 

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Quels pays imposeront leur ligne ? Jusqu’où les règles pourront-elles évoluer ? Et quelles contreparties seront demandées aux industriels ? Le Club trajectoire durable décrypte les batailles de cet automne 2026 qui façonneront l’avenir de l’automobile européenne.

 

Plusieurs spécialistes invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Jean-André Barbosa (directeur des Affaires publiques chez Renault Group), Tommaso Pardi (économiste, chercheur au CNRS et directeur du Gerpisa) et Natasha Castro-Pouget (directrice des Affaires publiques chez Automotive Cells Company).

 

Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 30 septembre 2026, à 10h30, pour tout comprendre des prochains défis de l'automobile européenne et mieux anticiper leurs effets concrets sur le marché.

 

Pour assister à la prochaine émission, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant ici.

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