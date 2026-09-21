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Constructeurs

Après BYD, Polestar se dote à son tour d'un label VO

Publié le 21 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Les nouvelles marques du marché français se structurent pour la revente de leurs exemplaires d'occasion. Comme BYD en mai 2026, Polestar vient d'annoncer le lancement de son label baptisé Pre-owned.
Polestar lance son label Pre-owned pour couvrir l'offre VO
Polestar lance son label Pre-owned pour couvrir l'offre VO de toute sa gamme. ©Polestar

Tout va désormais plus vite dans l'automobile. Preuve en est, Polestar France a officialisé, le 16 septembre 2026, le lancement de Pre-owned, son label dédié aux voitures d'occasion. Un déploiement qui intervient tout juste un an après l'arrivée de la marque de voitures électriques dans le pays.

 

Après BYD au printemps dernier, Polestar s'ajoute à la liste des nouvelles marques du marché tricolore à s'armer d'un label VO. Le constructeur premium y voit l'assurance de délivrer une expérience client de qualité homogène, quel que soit le canal utilisé lors de son parcours d'achat.

 

Le label proposera des voitures d'occasion ayant fait l'objet d'une centaine de points de contrôle, dont la certification de l'état de santé de la batterie et l'authenticité du kilométrage. Les Polestar seront accompagnées d'une garantie complète de deux ans incluant une assistance routière en cas de panne.

 

Les distributeurs dans la boucle

 

En pratique, les clients consulteront l'intégralité de l'offre en ligne. Une fois la voiture d'occasion identifiée, un distributeur prendra le relais pour finaliser la commande. Il assurera enfin la livraison et la prise en main du véhicule. Polestar indique que les délais logistiques pourront prendre quelques semaines selon les cas.

 

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Au-delà de la France, ce label sert à construire une offre européenne. Il ne faut pas oublier, en effet, que la marque suédoise de voitures électriques a fait ses grands débuts en 2019 sur d'autres marchés. Une antériorité internationale qui pourra servir les intérêts des distributeurs tricolores dont la profondeur de choix va mécaniquement s'accroître.

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