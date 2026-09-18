Auto1.com ouvre son club du remarketing VO

Ils étaient quelques dizaines de personnes à avoir fait le déplacement à Paris, à l'appel d'Auto1.com, le 17 septembre 2026. La filiale française du groupe allemand souhaitait effectivement réunir le plus grand nombre de professionnels des flottes et du remarketing automobile pour donner le coup d'envoi du Fleet Club France.

Un nom désormais bien connu dans l'environnement d'Auto1 Group. Et pour cause, le Fleet Club a été pensé et déployé en Allemagne, avant que d'autres filiales du mastodonte européen de la vente de voitures d'occasion s'emparent plus localement du concept. La recette reste la même : rassembler pour mener des réflexions sur l'avenir de l'activité de remarketing.

Débats et prises de parole

Il s'agit donc de favoriser le partage. Auto1.com avait convié les loueurs, les établissements bancaires, les gestionnaires de flottes et les constructeurs à prendre part à l'événement. Des prises de parole individuelles et des débats ont animé tout un après-midi.

"La première édition du Fleet Club en France a démontré le besoin important d’un dialogue régulier entre les différents acteurs des marchés des flottes et du véhicule d’occasion, a commenté Florent Segura, directeur d’Auto1.com France, au terme de la rencontre. Les conditions de marché, les prix et les valeurs résiduelles des véhicules électriques d’occasion évoluent rapidement. Dans ce contexte, il devient essentiel d’analyser collectivement les données de marché et de les mettre en perspective avec l’expérience concrète des professionnels du secteur".

Une première édition couronnée de succès selon les organisateurs qui devraient appeler d'autres dates dans le calendrier. Rien n'est encore défini pour l'heure. Toutefois, l'équipe d'Auto1.com France envisage de créer avec le Fleet Club France un rendez-vous annuel de rentrée.