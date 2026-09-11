Le véhicule d'occasion affole toujours les compteurs en Espagne à fin août 2026

Le marché des voitures d'occasion en Espagne se porte on ne peut mieux. Selon les données compilées par la Ganvam (association des distributeurs), le nombre de reventes au mois d'août 2026 a fait une envolée de 6,1 %, à 155 532 unités.

L’analyse de la situation d'après le critère de l'ancienneté montre que les voitures d’occasion âgées de cinq ans au maximum ont tiré le marché vers le haut en progressant de 13,5 % au cours du mois dernier.

Avec un total de 41 037 unités, elles ont représenté ainsi une opération sur quatre (26,3 %). Cependant, les 64 382 VO de plus de 15 ans échangés (+5,1 %) au cours de la période constituent toujours la première catégorie.

Pour les organisations professionnelles du secteur, le marché de l’occasion doit faire l’objet d’une importante amélioration qualitative. L’âge moyen du véhicule d’occasion vendu en Espagne reste de 11 ans et atteint 15 ans pour les transactions entre particuliers, qui représentent plus de six opérations sur dix.

Les ventes de modèles électrifiés continuent de progresser sur le marché de la seconde main. À commencer par celles des voitures électriques d’occasion qui ont progressé de 32,6 % en août, avec un total de 2 565 unités.

De leur côté, les ventes d’hybrides rechargeables d’occasion ont augmenté de 52,5 % au cours du mois dernier, pour atteindre 4 976 unités. Ce qui n'a pas empêché pour autant les diesel de conserver 48 % de pénétration, soit un niveau stable par rapport à août 2025.

Un exercice 2026 qui confirme sa bonne tenue

Après huit mois, le marché des voitures d'occasion en Espagne totalise 1 452 851 unités vendues, soit un gain annuel de 2,8 %. La croissance a principalement été soutenue par les opérations d’importation (+8,4 %, à 96 850 unités) et le renouvellement des flottes des entreprises de location (+15,5 %, à 92 000 unités). Aligné sur la tendance, le canal du CtoC enregistre 950 530 unités (+2,9 %).

Du point de vue du mix, les exemplaires datant de moins d'un an signent la plus forte progression annuelle. Depuis janvier, 97 335 unités ont trouvé preneur, soit 13,9 % de plus que l'an passé. Plus largement, le total pour les véhicules de cinq ans au maximum atteint 378 845 unités, soit 5,2 % de mieux qu'en 2025.