Marché de l'occasion : un mois d’août 2026 historiquement bas

Le mois d'août 2026 a été bien inférieur aux standards pour le marché des voitures d'occasion. Au point d'établir un nouveau record dont le secteur se serait bien passé. Selon les statistiques de AAA Data, le rythme a ralenti de 4,8 %, pour tomber à 356 000 unités, malgré un jour ouvrable supplémentaire. Un total qui, aussi loin que nous avons pu remonter dans le temps, n'a jamais été si faible.

Pour jauger la situation, il faut savoir qu'entre 2010 et 2026, la moyenne du volume de transactions de voitures d'occasion au mois d'août s'établissait à 406 236 unités. Le score récemment enregistré se trouve donc 12,4 % sous la normale. Avec 364 535 unités, le mois d'août 2022 faisait encore office de plus mauvais (par opposition à l'année 2020, à 491 315 unités).

Cet été s'inscrit dans la continuité d'une série qui commence à durer. Depuis avril dernier, le marché français des voitures d'occasion enregistre mensuellement des replis par rapport à 2025. Si bien qu'après huit mois d'activité, la tendance est à la baisse de 4,1 %, à 3,433 millions d'unités. Et la contraction est de l'ordre de 2,1 % sur douze mois consécutifs, à 5,249 millions de reventes de voitures d'occasion.

L'exception Hyundai, la résilience de Dacia

Parmi les vingt marques dont les exemplaires sont les plus échangés sur le marché français, une seule a réussi à progresser en août. Créditée de 5 614 transactions tous canaux confondus, en août 2026, Hyundai a bondi de 7 % sur un an. Même les habituelles marques en croissance, comme Toyota (-2,2 %, à 14 950 VO) et Dacia (-1,7 %, à 13 152 VO), n'ont pas surnagé.

Selon AAA Data, Renault a perdu 2,8 %, à 67 500 unités. Pour Peugeot et Citroën, les choses ont été plus compliquées : la marque au lion a subi une perte de 7,4 %, à 60 860 unités et celle aux chevrons a décliné de 6,5 %, à 38 250 unités. Quant à DS Automobiles, le mois s'est achevé en chute de 9,1 %, à 2 635 unités.

Au terme des huit premiers mois, seules deux marques font mieux que l'an passé. Il y a Hyundai avec 53 445 voitures d'occasion revendues, soit 5,4 % de progression. Et plus haut dans le classement, il y a Dacia, dont le total de 126 760 voitures échangées depuis le début de l'exercice correspond à une croissance de 3,9 %. La course-poursuite avec Mercedes (-9,8 %, à 130 430 unités) est lancée pour prendre la huitième place du classement national.