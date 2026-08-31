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Constructeurs

Stellantis nomme Clara Ingen-Housz à la stratégie réglementaire et Stephanie Hartgrove à la communication

Publié le 31 août 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
À compter du 1er septembre 2026, Stellantis sépare la communication des affaires publiques. Clara Ingen-Housz, qui pilotait jusqu’ici ces deux fonctions, prend une responsabilité élargie sur la stratégie réglementaire. La communication mondiale est confiée à Stephanie Hartgrove.
Clara Ingen-Housz et Stephanie Hartgrove, nouvelles dirigeantes de Stellantis.
Clara Ingen-Housz (à gauche) prend la responsabilité de la stratégie réglementaire, des politiques publiques et du commerce international de Stellantis. Stephanie Hartgrove est nommée directrice de la communication du groupe. © Stellantis

Après les nombreux changements annoncés au sein de son organisation européenne, Stellantis poursuit la réorganisation de son équipe dirigeante. Le constructeur annonce deux nominations directement rattachées à Antonio Filosa, son directeur général.

 

Clara Ingen-Housz est nommée responsable de la stratégie réglementaire, des politiques publiques et du commerce international. Stephanie Hartgrove rejoint, quant à elle, le groupe en tant que directrice de la communication. Ces deux nominations entreront en vigueur le 1er septembre 2026.

 

Clara Ingen-Housz se concentre sur la stratégie réglementaire

 

Clara Ingen-Housz dirigeait depuis dix-neuf mois les affaires publiques et la communication de Stellantis. Son nouveau poste ne correspond donc pas à un simple changement de périmètre, mais à une montée en responsabilité. Directement rattachée à Antonio Filosa, elle sera chargée de concevoir et de développer la stratégie du groupe en matière de politiques publiques et de réglementations. Elle interviendra ainsi en amont des équipes chargées des affaires publiques, en définissant les positions que Stellantis devra défendre face aux pouvoirs publics et aux institutions.

 

Elle accompagnera également Antonio Filosa dans ses relations institutionnelles. Cette fonction prend une importance particulière alors que les constructeurs automobiles multiplient les échanges avec les autorités européennes sur la trajectoire de réduction des émissions de CO2, les objectifs fixés pour 2035, le verdissement des flottes ou encore le pourcentage de contenu local dans la production en Europe.

 

Antonio Filosa appelle Paris et Bruxelles à protéger l'industrie automobile européenne 

 

Clara Ingen-Housz aura aussi pour mission de développer, au sein de la direction juridique, l’expertise de Stellantis en matière de droit du commerce international. Un sujet devenu stratégique dans un contexte de tensions commerciales, de droits de douane et de concurrence accrue entre l’Europe, les États-Unis et la Chine.

 

La communication confiée à Stephanie Hartgrove

 

La communication mondiale de Stellantis est désormais séparée de ce nouveau périmètre réglementaire. Elle sera dirigée par Stephanie Hartgrove, nommée chief communications officer. Directement rattachée à Antonio Filosa, elle intégrera également la Stellantis Leadership Team.

 

Stephanie Hartgrove possède plus de vingt ans d’expérience dans la communication internationale. Elle rejoint le constructeur après avoir occupé le poste de vice-présidente mondiale de la communication et des affaires publiques de la division MedTech de Johnson & Johnson.

 

Elle a auparavant exercé différentes responsabilités dans la communication chez Baker Hughes et General Electric. Elle avait commencé sa carrière comme journaliste chez CNN et Al Jazeera.

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