Lionel Briu est nommé directeur du développement réseau chez Hyundai

Publié le 31 août 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Hyundai Motor France renforce son organisation avec l’arrivée de Lionel Briu à la direction du développement réseau. Fort de près de 30 ans d’expérience, notamment chez Opel, Stellantis et BYD, il prend en charge les quelque 200 points de vente Hyundai en France, ainsi que la structuration de Genesis.

Lionel Briu a été recruté par Hyundai Motor France au poste de directeur du développement réseau. ©Hyundai

Depuis mi-août 2026, Lionel Briu occupe désormais le poste de directeur du développement réseau chez Hyundai Motor France. "Il rejoint le comité de direction avec pour mission d'accompagner la transformation du réseau de distribution, de renforcer la performance des près de 200 points de vente de la marque en France et de soutenir les ambitions de croissance de Hyundai sur le marché français", a indiqué le constructeur. Il sera aussi en charge du développement de Genesis. Charles Fuster, Genesis : "Le nerf de la guerre sur le marché du premium est avant tout le service" Lionel Briu bénéficie de près de trente années d'expérience dans les secteurs de l'automobile, de la distribution et des services de mobilité. Il a débuté sa carrière dans le financement de flotte, avant de rejoindre Opel en 2000. Au sein du constructeur, puis du groupe General Motors Europe et plus tard de Stellantis, il a occupé de nombreuses fonctions de direction dans les domaines de l'après-vente, de la relation client, de la distribution et du développement réseau, en France comme à l'échelle européenne. Au cours de sa carrière, Lionel Briu a notamment piloté la stratégie de représentation des marques, la transformation des modèles de distribution, la gestion de la performance des réseaux de concessionnaires ainsi que le déploiement de standards de qualité et d'identité de marque. Isabelle Fiedler prend la responsabilité de la formation du réseau Hyundai en France Plus récemment, il occupait le poste de directeur du développement réseau France chez BYD, où il était chargé du déploiement de la stratégie réseau de la marque, du développement de sa couverture territoriale et de l'accompagnement de la performance du réseau. "Le réseau constitue l'un des piliers essentiels de notre stratégie de croissance et de notre relation avec les clients. Avec près de 200 points de vente en France, Hyundai dispose aujourd'hui d'un maillage solide et d'un fort potentiel de développement. L'expérience de Lionel dans la transformation et le pilotage des réseaux de distribution constitue un atout majeur pour accompagner nos partenaires et poursuivre notre dynamique de performance [...]", a indiqué Vincent Despres, président de Hyundai Motor France.

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