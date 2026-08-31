Lionel Briu est nommé directeur du développement réseau chez Hyundai
Publié le 31 août 2026
Depuis mi-août 2026, Lionel Briu occupe désormais le poste de directeur du développement réseau chez Hyundai Motor France. "Il rejoint le comité de direction avec pour mission d'accompagner la transformation du réseau de distribution, de renforcer la performance des près de 200 points de vente de la marque en France et de soutenir les ambitions de croissance de Hyundai sur le marché français", a indiqué le constructeur. Il sera aussi en charge du développement de Genesis.
Lionel Briu bénéficie de près de trente années d'expérience dans les secteurs de l'automobile, de la distribution et des services de mobilité. Il a débuté sa carrière dans le financement de flotte, avant de rejoindre Opel en 2000.
Au sein du constructeur, puis du groupe General Motors Europe et plus tard de Stellantis, il a occupé de nombreuses fonctions de direction dans les domaines de l'après-vente, de la relation client, de la distribution et du développement réseau, en France comme à l'échelle européenne.
Au cours de sa carrière, Lionel Briu a notamment piloté la stratégie de représentation des marques, la transformation des modèles de distribution, la gestion de la performance des réseaux de concessionnaires ainsi que le déploiement de standards de qualité et d'identité de marque.
Plus récemment, il occupait le poste de directeur du développement réseau France chez BYD, où il était chargé du déploiement de la stratégie réseau de la marque, du développement de sa couverture territoriale et de l'accompagnement de la performance du réseau.
"Le réseau constitue l'un des piliers essentiels de notre stratégie de croissance et de notre relation avec les clients. Avec près de 200 points de vente en France, Hyundai dispose aujourd'hui d'un maillage solide et d'un fort potentiel de développement. L'expérience de Lionel dans la transformation et le pilotage des réseaux de distribution constitue un atout majeur pour accompagner nos partenaires et poursuivre notre dynamique de performance [...]", a indiqué
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