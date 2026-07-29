Charles Fuster, Genesis : "Le nerf de la guerre sur le marché du premium est avant tout le service"

Le Journal de l’Automobile : D’où vient Genesis ?

Charles Fuster : Marque premium du groupe Hyundai, Genesis est née en Corée du Sud en 2015 et est arrivée un an plus tard aux États-Unis. La marque représente aujourd’hui sur ce marché entre 80 et 90 000 véhicules sur les 150 000 unités annuelles. Les autres pays de distribution sont bien sûr la Corée du Sud, mais également l’Australie et les Pays du Golfe. En Europe, nous avons lancé la marque en 2021 seulement sur trois marchés qui étaient le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.

J. A. : Sur quel modèle de distribution s'appuie Genesis ?

C. F. : Dans les trois pays où nous étions déjà présent, la distribution de nos véhicules s’appuyait sur le modèle de ventes directes. Mais force est de constater que ce modèle n’a pas fonctionné. Nous avons donc changé notre stratégie en nous appuyant sur un modèle de concessionnaire, qui est en cours de déploiement dans les pays dans lesquels nous sommes déjà présents. Pour les nouveaux marchés que sont la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, nous signons avec des partenaires qui connaissent déjà l’univers du premium. En France, c’est par exemple le cas avec BPM en région parisienne et le groupe GGP dans l’agglomération lilloise.

J. A. : Et à moyen terme ?

C. F. : Nous visons 20 points de vente ce qui nous permettra de couvrir 70 % de la population. Nous recrutons exclusivement des investisseurs Hyundai afin de leur offrir une synergie entre les deux marques.

J. A. : Quelles seront les prochaines ouvertures ?

C. F. : Nous comptons couvrir le sud-est de la France début 2027.

En 2030, nous souhaitons immatriculer 20 000 véhicules.

J. A. : Quelles sont les ambitions de Genesis en Europe ?

C. F. : En 2030, nous souhaitons immatriculer 20 000 véhicules. Nous disposerons d’une gamme de cinq véhicules. Nous nous appuierons sur l’arrivé du GV70 hybride non rechargeable en 2027 et surtout sur la nouvelle plateforme multi-énergies qui nous permettra à partir de 2028 de proposer non seulement de l’électrique mais également tous types d’hybridation. Mais avant l'arrivée de ces modèles, nous pensons que le GV60, qui est un SUV électrique du segment C, représentera 90 % de nos ventes et saura séduire les dirigeants de PME ou les professions libérales.

J. A. : Comment exister dans un marché qui ne cesse de voir arriver de nouveaux entrants, principalement chinois ?

C. F. : Le marché premium n’est effectivement pas extensible. Jusqu'à présent, il était dominé par trois constructeurs. Si, au fil des années, il reste stable entre 10 % et 15 % en Europe, il est, en revanche, beaucoup plus ouvert aux nouvelles marques qu’il ne l’a été. Il y a donc effectivement beaucoup de nouveaux acteurs, portés notamment par l'électrique. Mais nous estimons que nous avons une carte à jouer. J’estime qu'au-delà des produits et de leurs technologies, ce que nous apportons avec l'architecture 800 V, le nerf de la guerre sur le marché du premium est avant tout le service. Nous proposerons à nos clients une expérience client unique, notamment dans nos showrooms, et par la qualité de nos prestations.

J. A. : La marque va-t-elle se développer dans d’autres marchés européens ?

C. F. : Dans les mois à venir, Genesis sera disponible au Portugal, en Scandinavie et dans certains pays de l’Europe de l’Est.