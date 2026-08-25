Hyundai va augmenter les salaires en Corée du Sud

Pour la première fois en dix ans, 40 000 des 73 000 salariés du groupe Hyundai avaient stoppé le travail vendredi 21 août 2026. Jusque-là, il n'y avait eu que des débrayages de quelques heures.

Un mouvement qui a rapidement porté ses fruits puisque le constructeur et les syndicats sont tombés d'accord dans la nuit du 24 au 25 août au sujet des salaires et des conditions de retraite.

"Nous sommes convenus d'augmenter le salaire mensuel de base de 100 000 wons (62 euros) et de verser une prime équivalente à quatre mois de salaire", a indiqué le syndicat à l'AFP dans un communiqué.

Les deux parties ont également acté selon cette source que le futur relèvement de l'âge de la retraite s'accompagnerait de la fin du plafonnement des salaires en fin de carrière.

Un relèvement à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite, contre 60 ans actuellement, est en cours d'examen au Parlement dans un contexte de vieillissement de la population.

L'accord conclu avec la direction de Hyundai doit encore être approuvé par un vote des membres du syndicat le 31 août.

Un conflit social qui aurait coûté 1,37 milliard à Hyundai

"Nous saluons l'engagement de nos employés et apprécions les efforts de nos équipes de négociation qui ont permis de parvenir à cet accord de principe", a déclaré un porte-parole du groupe à l'AFP.

Selon des calculs de l'agence de presse sud-coréenne Newsis, les employés de l'entreprise ont mené un total de 60 heures de grève cette année, et le conflit social a coûté quelque 1,37 milliard d'euros à l'entreprise. (avec AFP)