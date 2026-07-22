Targa Telematics s’associe à Hyundai pour la remontée des données constructeur

Le télématicien italien annonce la signature d’un partenariat avec Hyundai. Les clients de Targa Telematics auront désormais un accès direct aux données issues des véhicules du constructeur sud-coréen, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de Targa Telematics auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Hyundai. ©Hyundai

Targa Telematics enrichit son portefeuille de marques. Après Toyota, Volvo, le groupe Volkswagen ou encore Renault, le télématicien italien annonce la signature d’un partenariat avec Hyundai pour la remontée des données constructeur.

Cette association permet à Targa Telematics d’intégrer et de centraliser directement dans sa plateforme les flux de données connectés OEM de l’ensemble des modèles Hyundai. Autrement dit, les clients du télématicien auront désormais un accès direct aux data transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules de la marque lors de leur construction.

Parmi les informations récoltées, on relève notamment la localisation du véhicule en temps réel, le kilométrage, l’état du véhicule, le niveau de carburant ou de charge de la batterie, les codes de diagnostic des anomalies (DTC), ou encore la surveillance des pneumatiques.

Des fonctionnalités spécifiques pour les véhicules électriques

Cette intégration permettra à Targa Telematics de développer de nouveaux services pour les gestionnaires de flottes dans des domaines tels que la maintenance, la récupération de véhicules volés, la gestion des sinistres, la détection des fraudes, mais aussi l'analyse du comportement des conducteurs.

Le télématicien italien proposera également des fonctionnalités avancées de gestion des véhicules électriques de la marque Hyundai, comme le suivi du niveau de charge de la batterie, de l’autonomie restante, de l’état de la recharge et de la consommation d’énergie. Les gestionnaires de flottes pourront donc affiner leurs stratégies de recharge et optimiser l’utilisation de leurs véhicules électriques.

"Les collaborations que nous menons avec les constructeurs automobiles visent à proposer de nouveaux services de mobilité grâce à l’intégration des flux de données provenant de véhicules équipés de systèmes OEM natifs. Cette approche permet de réduire l’impact opérationnel lié à l’installation de solutions de seconde monte", a commenté Alberto Falcione, vice-président des ventes chez Targa Telematics.

Qui poursuit : "Le partenariat avec Hyundai représente une nouvelle avancée dans notre stratégie d’intégration multi-OEM. Il renforce le rôle de Targa Telematics en tant que partenaire d’intégration de données pour les principaux constructeurs automobiles, permettant ainsi aux clients de gérer de manière homogène leurs flottes multimarques, y compris des flottes électrifiées, via un écosystème numérique unique."