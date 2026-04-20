Targa Telematics a fait état d’une croissance à deux chiffres en 2025

Le télématicien italien a vu ses revenus augmenter de 10 % en 2025, pour atteindre 125 millions d’euros. Cette croissance à deux chiffres a notamment été rendue possible grâce à l’achèvement de l’intégration de Viasat Group, acquis par Targa Telematics en 2023.

Targa Telematics s'attend à une nouvelle croissance de 12 % de son chiffre d'affaires en 2026. ©Targa Telematics

En 2025, Targa Telematics a confirmé son statut de leader européen de la gestion de flotte. Le télématicien italien a en effet enregistré un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, l’entreprise affiche un Ebitda d'environ 30 millions d'euros.

Cette performance s’explique en partie par l'achèvement de l'intégration de Viasat Group et du processus de rebranding, qui a conduit à l'adoption de la marque Targa Telematics pour les filiales étrangères du groupe. Pour rappel, l'entreprise italienne a officialisé l'acquisition de l’intégralité du capital de Viasat Group, son principal concurrent, en 2023.

Un fort développement sur les marchés internationaux

L’entreprise technologique entend par ailleurs accélérer encore davantage son développement au cours de l'année 2026. Elle prévoit ainsi une croissance du chiffre d'affaires d'environ 12 %, portée par un marché italien stable et par une hausse de 35 % liée au fort développement de certains marchés internationaux.

De manière générale, l'activité internationale de la société représente aujourd'hui environ 25 % de son chiffre d'affaires total. Elle se caractérise par une forte présence en Europe ainsi que par une implantation au Chili et dans plusieurs pays d'Afrique, la société étant en mesure de mener à bien des projets internationaux grâce à des équipes locales dédiées.

"L’acquisition de Viasat Group, finalisée en 2023, a constitué une étape stratégique majeure pour Targa Telematics, avec l’intégration de neuf sociétés qui nous ont permis de franchir un cap important en termes de taille, de présence à l’international et d’élargissement de notre couverture sur certains segments clés du marché", a déclaré Nicola De Mattia, directeur général et cofondateur de Targa Telematics.

Qui poursuit : "L’aboutissement de ce processus a donné naissance à un groupe leader en Europe dans l’AIoT appliqué à l’automobile, caractérisé par une présence étendue à l’échelle du continent et par des capacités technologiques avancées, capables d’accompagner les clients dans des projets de digitalisation de flottes à l’échelle internationale."