Targa Telematics simplifie le suivi de livraison des véhicules en LLD

Publié le 15 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le télématicien italien étoffe son portefeuille avec Vehicle Delivery Monitoring. Basée sur l’IA, cette nouvelle solution de Targa Telematics a été conçue pour optimiser le processus de livraison des véhicules des loueurs longue durée.

Avec Vehicle Delivery Monitoring, Targa Telematics permet aux loueurs longue durée de gérer plus efficacement la livraison des véhicules. ©AdobeStock-Kateryna Muzhevska

Selon une enquête menée auprès de plus de 120 professionnels du secteur, l’externalisation croissante des services en location longue durée (LLD) rend le processus de livraison des véhicules de plus en plus complexe. La multiplication des intermédiaires réduit en effet le lien direct entre loueurs et conducteurs, ce qui peut avoir un impact lors de la remise du véhicule, notamment sur sa prise en main. Targa Telematics a fait état d’une croissance à deux chiffres en 2025 Pour répondre à ces enjeux, Targa Telematics annonce le lancement de Vehicle Delivery Monitoring. Cette nouvelle solution, basée sur l’intelligence artificielle (IA), a été conçue pour optimiser chaque étape de la livraison de véhicules en LLD, de la production chez le constructeur au transport, jusqu’à la préparation au centre de livraison. Composé de plusieurs modules logiciels dotés de fonctionnalités agentiques, cet outil aide donc les loueurs à mieux contrôler le processus de livraison. Le système croise en effet les données administratives des loueurs avec les informations collectées par les dispositifs embarqués dans les véhicules via la télématique. Intégrable aux systèmes de gestion des loueurs longue durée, l’IA agentique permet dès lors d’identifier l’état réel du véhicule et de signaler d’éventuelles incohérences avec le processus déclaré. Elle contribue ainsi à réduire les retards dans les centres de livraison, à accélérer l’activation des contrats, à prévenir les risques liés à l’assurance, à optimiser les coûts et à automatiser certaines tâches critiques, comme les relances ou les vérifications de documents. Targa Telematics France voit le jour, Émilie Laï promue "Dans un écosystème de mobilité toujours plus complexe et fragmenté, les loueurs longue durée doivent pouvoir s’appuyer sur des solutions avancées pour gérer plus efficacement la livraison des véhicules. Avec Vehicle Delivery Monitoring, nous leur apportons une vision fiable et en temps réel du processus et une gestion plus efficace et plus éclairée", a déclaré Samia Arfaoui, directrice générale de Targa Telematics France.

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