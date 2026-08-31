Emmanuelle Serazin passe de Hyundai à Ford

Ford France officialise la nomination d'Emmanuelle Serazin au poste de directrice des ventes sociétés. Elle occupait jusqu’en juillet 2026 les mêmes fonctions chez Hyundai Motor France. La nouvelle dirigeante succède ainsi à Marc Jenniches, qui avait quitté son poste en fin d’année 2025 pour rejoindre le groupe Chery.

Emmanuelle Serazin est la nouvelle directrice des ventes société de Ford France. ©Ford

Depuis le 24 août 2026, Emmanuelle Serazin est la nouvelle directrice des ventes sociétés de Ford France. Elle succède ainsi à Marc Jenniches qui avait laissé son poste vacant depuis décembre 2025, pour rejoindre quelques mois plus tard le groupe chinois Chery.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Emmanuelle Serazin aura pour mission de piloter la stratégie BtoB de Ford France, de renforcer les parts de marché de la marque sur le segment des flottes ainsi que sur celui des véhicules d'occasion, tant pour les véhicules particuliers que pour les utilitaires. Elle reportera d’ailleurs directement à Santiago Sainz, le nouveau patron de la marque dans l’Hexagone.

Emmanuelle Serazin apporte près de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile, avec une expertise reconnue sur ces différents marchés ainsi que sur les nouvelles mobilités. Jusqu’en juillet 2026, elle dirigeait les ventes sociétés & nouvelles mobilités chez Hyundai Motor France, où elle a notamment piloté la relance de la stratégie flottes de la marque et lancé Mocean, son offre de nouvelles mobilités en France.

Auparavant, elle a également évolué chez Nissan Europe, où elle a occupé pendant plus de dix ans plusieurs postes de direction à l'échelle européenne dans ces mêmes domaines.

Son arrivée intervient à un moment clé pour Ford France, qui accélère le déploiement de sa gamme de véhicules électriques, électrifiés et de son écosystème de services connectés à destination des professionnels, à travers l'offensive Ford Pro.

"La solide expertise d'Emmanuelle en matière de gestion de grands comptes, sa parfaite maîtrise des dynamiques de notre marché, ainsi que son leadership axé sur la performance et l'accompagnement du réseau de distribution seront des atouts majeurs pour Ford France", a réagi dans un communiqué Santiago Sainz, président de Ford France.