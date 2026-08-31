Athlon remanie son comité exécutif après son rachat par Arval 

Un mois après son acquisition par Arval, Athlon réorganise son comité exécutif. Emiel van Onzenoort devient directeur général, tandis que Rob van Galen et Marius Wijnen prennent respectivement les fonctions de directeur financier et de responsable informatique.

Emiel van Onzenoort, nouveau directeur général d'Athlon. ©Athlon

Un mois après son acquisition par Arval, Athlon change son comité exécutif. Ainsi, l’ex-filiale de Mercedes-Benz nomme son nouveau directeur général en la personne d’Emiel van Onzenoort. Ce dernier succède à Christian Schüler, qui devient responsable des ventes et du marketing pour le compte de Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) en Chine.

Fort de 20 ans d’expérience dans la mobilité, la finance et les opérations, Emiel van Onzenoort a eu plusieurs expériences à l’international. Depuis 2023, il occupe le poste de directeur des opérations (COO) chez Athlon et en est membre du comité exécutif.

Avant d’occuper ce poste, il a été directeur général pour la région Ouest chez AGCO Finance. Il compte également une décennie au sein de DLL, avec divers postes internationaux de direction notamment aux finances en Russie, en Hongrie et en Turquie. Entre 2013 et 2021, Emiel van Onzenoort a occupé la fonction de directeur des opérations d’Athlon aux Pays-Bas.

Un nouveau directeur financier et responsable informatique

En parallèle, Athlon nomme également Rob van Galen au poste de directeur financier et Marius Wijnen comme responsable informatique. Le premier succède à Fritz Karbaum, qui retourne au siège de MBFS à Stuttgart (Allemagne), tandis que le second remplace Michael Geisinger, qui quitte l’entreprise.

Rob van Galen figure parmi les équipes d’Athlon depuis une vingtaine d’années et a occupé divers postes de direction financière avant de rejoindre DLL en 2013. Il revient chez Athlon International en tant que manager business control après l’acquisition d’Athlon par Mercedes-Benz en 2016. En 2020, il est devenu manager risk & business controls international. Rob est titulaire d’un master en économie d’entreprise et d’un diplôme de troisième cycle en comptabilité.

Pour sa part, Marius Wijnen prend le poste de responsable informatique. Il dirigera notamment l’intégration et la migration informatique d’Athlon chez Arval. Il a rejoint le loueur il y a 23 ans et a dirigé l’écosystème informatique de Dynamos, desservant 15 pays d’Arval et deux centres de compétence à travers l’Europe. Il était responsable du développement et de la maintenance d’un paysage informatique complet soutenant les services de mobilité et de location opérationnelle.