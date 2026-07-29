Arval obtient le feu vert pour le rachat d’Athlon

Publié le 29 juillet 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le rachat d’Athlon par Arval a été validé par la Commission européenne. L’opération, qui sera finalisée au cours de l’année 2026, permettra au loueur longue durée détenu par BNP Paribas de porter son parc géré à près de 2,3 millions de véhicules dans le monde.

L'Union européenne a donné son accord pour le rachat d'Athlon par Arval. ©Adobe Stock- HJBC

Un nouveau géant du leasing s'apprête à voir le jour. La Commission européenne vient en effet d’autoriser l'acquisition d'Athlon par Arval, ouvrant la voie à la finalisation de l’opération prévue au cours de l’année 2026. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais plusieurs analystes financiers l’estiment supérieur à un milliard d’euros. Arval entre officiellement en négociations exclusives avec Mercedes-Benz pour Athlon Dans sa décision publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a estimé que cette opération ne soulevait pas de problème de concurrence. L’autorité européenne considère notamment que son incidence restera limitée sur les marchés où les deux entreprises sont présentes. Elle souligne également que les parties continueraient d’évoluer face à une concurrence importante et que leur position sur l'ensemble des marchés où leurs activités se chevauchent resterait, au plus, modérée. Arval muscle son jeu avant l’intégration d’Athlon Avec cette acquisition, Arval va donc renforcer significativement son poids dans le secteur de la location longue durée. Le loueur détenu par BNP intégrera en effet près de 400 000 véhicules supplémentaires en 2026, portant son parc géré à près de 2,3 millions véhicules dans le monde. Arval se rapprocherait ainsi du géant mondial Ayvens, qui détient une flotte de 3,2 millions de véhicules gérés à l’international, suite au rachat de LeasePlan par ALD.

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