Arval entre officiellement en négociations exclusives avec Mercedes-Benz pour Athlon

Le processus de rachat d’Athlon par Arval vient d’être rendu officiel. La filiale de BNP Paribas est entrée en négociations exclusives avec Mercedes-Benz pour cette opération qui lui permettra d’ajouter 400 000 véhicules à sa flotte en 2026.

Arval est en cours de négociation avec Mercedes-Benz pour le rachat d'Athlon. ©Arval

La rumeur enflait depuis quelques jours. C’est désormais officiel. Arval annonce entrer en négociations exclusives avec Mercedes-Benz en vue d’acquérir 100 % d’Athlon. L’opération sera finalisée courant 2026, une fois recueillies les autorisations des autorités compétentes. Le montant n'est pas communiqué.

Pour Arval, cette acquisition sonne comme une réponse au récent rachat de LeasePlan par ALD, qui ont formé le géant mondial Ayvens fort de 3,2 millions de véhicules gérés. La filiale de BNP Paribas n’atteindra pas un tel volume, mais elle va s’en approcher.

Près de 2,3 millions de véhicules

Le futur ensemble formé par Arval et Athlon sera à la tête d’une flotte sous contrat de près de 2,3 millions de véhicules. Arval en est actuellement à 1,9 million, contre plus de 400 000 pour Athlon. Sur ce volume, l’actuelle filiale de Mercedes-Benz dispose de 56 000 véhicules en gestion pour compte.

"Nous sommes ravis de l’opportunité de combiner nos forces afin d’offrir aux clients d’Athlon un accès élargi à nos services et à notre expertise à travers l’Europe, renforcé par la présence géographique d’Arval, nos plateformes digitales avancées et notre capacité d’achat commune, autant d’atouts qui contribueront à proposer des solutions de mobilité plus innovantes, efficaces et compétitives", commente Alain van Groenendael, directeur général d’Arval.

La filiale de BNP Paribas assure que cette acquisition "potentielle" lui permettrait de consolider sa "position concurrentielle" aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, "où les portefeuilles des clients d’Arval et d’Athlon sont particulièrement complémentaires". En France, Athlon a passé le cap des 61 000 véhicules sous contrat en 2024.

Sur les autres marchés où Athlon est présent, à savoir le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne, Arval souligne également les "bénéfices de l’opération" et parle de "renforcer le partenariat actuel avec Mercedes-Benz Group afin de dynamiser mutuellement de nouvelles opportunités commerciales."

"Acteur unique et puissant sur le marché européen"

"Nous sommes convaincus que l’intégration future d’Athlon ferait d’Arval et du groupe BNP Paribas un acteur unique et puissant sur le marché européen de la mobilité. Cette opération renforcerait aussi la longue relation construite avec le groupe Mercedes-Benz, que nous accompagnons déjà à travers les différents métiers de la Banque", explique Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, en charge du pôle Commercial Personal Banking & Services.

Du côté de Mercedes-Benz, Franz Reiner, directeur général de l’entité Mobility, estime qu’Athlon a été "un partenaire précieux de Mercedes-Benz Mobility au cours des neuf dernières années. Cette étape stratégique ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour renforcer notre activité, innover et explorer des opportunités inédites de croissance avec, en priorité, l’ambition d’offrir à nos clients des solutions et des horizons prometteurs pour l’avenir."